El año 2018 terminó de manera exitosa para el doctor Jorge A. López, profesor de Física en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), quien es titular de la Cátedra Schumaker en esta institución educativa.López, nativo de Ciudad Juárez, recibió el premio a ‘Logros de toda una vida’ por parte de la prestigiada revista ‘Nature’, en la categoría de Enseñanza de Ciencias.El honor, otorgado por Nature, la principal publicación científica multidisciplinaria del mundo, le fue otorgado de manera formal el martes 18 de diciembre de 2018, durante una ceremonia en el campus de UTEP.“Estamos realmente encantados de que el profesor Jorge López haya recibido este prestigioso premio de por vida de la revista científica internacional Nature”, dijo la presidenta de UTEP, Diana Natalicio.“Durante los últimos 29 años, los estudiantes de UTEP se han beneficiado de la tutoría de este educador dedicado e innovador.Nativo de Juárez, México, el doctor López se enorgullece de haber obtenido dos títulos de UTEP; él ha aplicado con éxito lo que aprendió durante su trayectoria educativa y profesional para impactar profundamente en los estudiantes de UTEP que siguen sus pasos.“Todos los que trabajamos en UTEP celebramos este merecido reconocimiento por el excelente trabajo del doctor López, y le extendemos nuestras felicitaciones y aprecio por su compromiso con UTEP y los estudiantes a los que servimos”, dijo Natalicio.Sir Philip Campbell, editor en jefe de Springer Nature, que edita Nature y otras publicaciones científicas, elogió a López, uno de los dos galardonados con los honores a los ‘Logros de toda una vida’ de este año anunciados por la publicación.“Estoy encantado con los logros de los ganadores de nuestros premios, incluido el doctor López, y estoy especialmente encantado este año por la diversidad de sus experiencias y de sus compromisos con la tutoría”, dijo Campbell.“Sé que los jueces tenían un fuerte grupo de candidatos. Es fantástico para Nature poder celebrar a los investigadores que han sido tan sobresalientes en su estímulo de un fuerte espíritu científico en aquellos que vienen después de ellos”.López dijo que está entusiasmado de ser un receptor del premio. Sostiene que cualquier reconocimiento de sus esfuerzos es un homenaje al trabajo de los estudiantes con los que ha estado asociado.“Me siento honrado y honrado de ser nombrado receptor de este premio”, dijo el catedrático.“Este es un testimonio del impacto de gran alcance en los estudiantes que he tenido el privilegio de ser mentor. He tenido la suerte de poder contribuir a la vida de muchos estudiantes y siempre me sorprende verlos alcanzar logros en su vida profesional”, agregó.Para López, el anuncio de Nature redondea un año en el que recibió otro importante honor. Comenzó en el año académico 2018-19 como ganador del Premio Presidencial a la Excelencia en Ciencias, Matemáticas e Ingeniería Mentoring (PAESMEM), el galardón nacional más alto otorgado por la Casa Blanca.López recibió el premio junto con otros 38 ganadores durante una ceremonia en la Smithsonian National Portrait Gallery en Washington, D.C., este verano. Los premios son otorgados por la Oficina de Políticas de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca.López es catedrático de UTEP desde 1990, después de obtener un Ph.D. en Física Nuclear en la Universidad de Texas A&M, pasó cuatro años como investigador postdoctoral en Copenhague, Dinamarca y Berkeley, California, y una temporada de un año en Cal Poly San Luis Obispo.

