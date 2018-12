Las familias migrantes tras el reencuentro

Nueva York— Más de 2 mil 600 niños migrantes fueron separados de sus padres después de cruzar la frontera de México con Estados Unidos de manera ilegal con una política del Gobierno de Donald Trump conocida como ‘tolerancia cero’, que buscaba desincentivar la migración. Muchos de los padres fueron puestos en centros de detención para migrantes y la mayoría de los menores fueron llevados a albergues a lo largo de Estados Unidos.Quienes pudieron reunificarse aún resienten los efectos de esa separación. Éstas son las historias de algunas de las familias que pasaron semanas y hasta meses en una separación forzada.Originarios de: HondurasViven en: OregonSeparación: Dos mesesJesús es demasiado pequeño como para recordar en detalle su experiencia en un albergue para niños migrantes. Por ahora sólo puede preguntar por qué lo llevaron ahí y decirle a su madre que la extrañó cuando estuvo en ese lugar. Ninguno de los dos sabe exactamente dónde estuvo el niño.Fue la primera vez que estuvieron separados, algo que el niño dijo que no quiere que se repita nunca. Hace poco, cuando la familia se preparaba para celebrar Navidad, insistió en estar en la cocina al lado de su madre, a quien le ofreció ayudar con el pollo y los tamales. Ella lo llevó a la sala de estar y le dijo que mejor fuera niño y jugara.Originarios de: HondurasViven en: LuisianaSeparación: Un mes y medioEdil Yahir está aprendiendo a ser un niño en Estados Unidos con ayuda de sus primos, con quienes está viviendo. Le dijeron que lo más importante es respetar a sus maestros y aprender bien inglés. Edil Yahir está orgulloso porque ya puede contar hasta cien en ese idioma.Pero aún sufre por los malos recuerdos que tiene de la separación, como cuando su padre acudió a la primera audiencia que les dieron, en agosto. No permitieron que fuera el menor por si el caso no era resuelto a favor de su padre. Edil Yahir lloró y le rogó a su papá que no fuera, porque tenía miedo de que no fuera a regresar.Originarios de: GuatemalaViven en: Nueva YorkSeparación: Tres mesesFernando hizo el trayecto desde Guatemala con un peluche de dinosaurio. Su madre dijo que cuando le quitaron a su hijo ella pasó todo el día abrazando ese peluche mientras lloraba. En el centro de detención migratorio de Arizona al que fue llevada un guardia le dijo que iba a tener que dejar ahí el dinosaurio.Sus hijos, Fernando y Jordy, fueron llevados a un hogar de cuidado temporal en Nueva York. Cuando podían hablar por teléfono, una vez a la semana, Fernando le preguntaba a su mamá sobre el dinosaurio, al que llama T-Rex. Cuando Rosayra salió del centro de detención, voló a Nueva York, con T-Rex en sus brazos, para reunirse con sus hijos, quienes ahora están yendo a la escuela.Originarios de: HondurasViven en: FloridaSeparación: Un mes y medioCuando los agentes migratorios separaron a Jostin de su madre, el niño prácticamente dejó de hablar. Desde entonces casi no ha pronunciado palabra y a veces, sólo susurra; los guardias y otros niños llegaron a preguntarle si tenía un problema.Guzmán Núñez fue llevada ante tribunales migratorios y le dijeron que Jostin iba a estar ahí cuando ella regresara. En vez de eso fue puesta en una celda con otras madres; todas las otras estaban llorando porque también fueron separadas de sus hijos. Cindy dijo que los guardias sólo contestaron: “No sé” a la pregunta de qué estaba pasando.Originarios de: GuatemalaViven en: MassachusettsSeparación: Un mes y medioA Hugo le tocó ver cómo niños más pequeños se deshacían en llantos mientras gritaban, se azotaban contra las paredes y pedían ver a sus padres. En el albergue donde estuvo el personal les respondía con amenazas: les decían que si se portaban mal nunca volverían a ver a sus familias.Hugo dijo que se preguntó varias veces si su padre había regresado a Guatemala sin él. La primera vez que hablaron de nuevo fue por teléfono, un mes después de la separación. Para entonces los dos ya estaban sumidos en una depresión que aún los aqueja.Originarios de: HondurasViven en: WashingtonSeparación: Dos mesesDespués de que la separaron de su hijo, Yolany Padilla fue enviada a una prisión federal en el estado de Washington porque no había cupo en los centros de detención migratorios. Dijo que la única prueba que tenía de que había ingresado a territorio estadounidense con su hijo era el estuche para los lentes de Jelsin.Yolany dijo que cuando fueron reunificados en julio, los anteojos de Jelsin estaban algo rayados, pero en general intactos. Él estaba más delgado y muy nervioso; aunque desde entonces el humor de ambos ha mejorado. Se están acostumbrando al clima frío y a usar abrigos casi todos los días.Originarios de: HondurasViven en: TexasSeparación: Dos mesesÉrick se volvió el estudiante más destacado durante su detención migratoria por la rapidez con la que aprendió inglés. Ya puede presentarse sólo, pedir ir al baño y agradecerles a otros niños por jugar con él.Cuando él y su madre fueron liberados, Érick dijo que lo que más lo emocionó fue la posibilidad de aprender más para que los estadounidenses puedan conocerlo mejor y para que, cuando tenga la edad suficiente, pueda trabajar. Pero lo primero que hizo fue llamar a sus hermanas, de 8 y 12 años, en Honduras para avisarles que él y su madre estaban bien. “Que llegamos y que las queremos mucho y que se cuiden”, dijo.Originarios de: MéxicoViven en: TexasSeparación: Seis mesesSe podría pensar en Jackie y Adeila como suertudas, porque fueron liberadas de la detención apenas una semana después de ser separadas de su madre, mucho más rápido que otros niños detenidos con la política de “tolerancia cero”.Durante los siguientes seis meses vivieron en Wisconsin con unos tíos, quienes le daban dinero a Martha para que pudiera hacer llamadas desde el centro de detención. La madre y sus hijas hablaban casi diario. Ella lloró en el Día de las Madres porque le mandaron un dibujo; el paquete incluía también una pulsera, pero los guardias del centro la confiscaron.Originarios de: HondurasViven en: Nueva YorkSeparación: Cinco mesesLos guardias del centro de detención donde estaba Luz le dieron una camiseta negra y le dijeron que iba a ser deportada sin Luis. La camiseta era la que traía puesta su hijo cuando los retuvieron en la frontera; Luz pasó todo el día llorando mientras apretaba la prenda. “Fue el peor día de mi vida”, dijo. Su abogado intervino y consiguió que pudiera quedarse en Estados Unidos en lo que se resuelve su solicitud de asilo.Salir de su país con Luis había sido una decisión muy difícil para Luz, porque sus otros seis hijos se quedaron. Pero dijo que sabía que ellos al menos estaban en casa con su abuela. Cuando fue separada de Luis, comentó, no sabía nada de él. “Ni podía hablarle”, dijo. “No sabía si estaba bien. No hay cómo describir ese sentimiento”.Originarios de: GuatemalaViven en: MassachusettsSeparación: Dos meses y medioCuando Adonias Martínez García fue separado de su padre en la frontera, por Arizona, el niño gritó y pataleó contra los agentes migratorios para soltarse.Otros niños en el albergue de Chicago al que fue llevado reportaron que a Adonias le inyectaron varias veces algo cuando se alteraba. En Massachusetts, donde ahora vive la familia, Adonias tuvo un colapso emocional cuando lo llevaron a una clínica para que lo trataran de una tos; el niño rogó para que no le pusieran “vacunas”. En otras ocasiones, Adonias ha tenido episodios de ansiedad en los que pregunta, varias veces: “¿Me van a regresar a Chicago?”.