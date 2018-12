Al tope, albergues para migrantes en EP

Grupos sin fines de lucro que operan albergues de apoyo a migrantes se encuentran operando al tope, ante el incesante flujo de solicitantes de asilo que cruza la persona y que son liberadas por autoridades federales.Entre el domingo y el martes, cientos de familias migrantes fueron abandonadas en las calles de El Paso por la Oficina de Migración y Aduanas (ICE), en condiciones que activistas calificaron como “inaceptables”.De acuerdo con Rubén García, director de Casa Anunciación, en cuatro días recibieron a un total de mil 330 migrantes, siendo el miércoles el día que acogieron a más, tras la llegada de un grupo de 522 personas.Explicó que fue necesario utilizar 11 de los 15 refugios con que cuentan, entre ellos cuatro hoteles con los que trabajan aquí en El Paso para poder albergar a los migrantes.“Contamos con 15 refugios, cuatro son hoteles y pagamos alrededor de 150 mil dólares al mes los cuales hemos podido pagar gracias a las donaciones que nos brindan. Pero además tenemos otros cinco refugios en Las Cruces”, dijo.El jueves se esperaba el arribo por la noche de otros 320 migrantes, los cuales serían llevados a los albergues disponibles.Frustrado y molesto: así fue como García dijo sentirse el lunes por la noche, luego de enterarse que más de 200 migrantes fueron abandonados a su suerte en una estación de camiones en el Centro de El Paso.Debido a que ICE solo le había notificado a García sobre la liberación de 216 migrantes durante la mañana del domingo, pero ese mismo día en la noche sin previo aviso soltaron a 214 migrantes más, para un total de 430.“Hasta use palabrotas porque nadie nos avisó, no tenía a donde llevarlos y era una noche fría donde había familias con niños pequeños en las calles y eso simplemente no es aceptable”, comentó.Y ante la sorpresa los más de 200 migrantes tuvieron que esperar dentro de varios camiones proporcionados por la ciudad, hasta que García pudo conseguirles varias habitaciones de un hotel la madrugada del lunes.Pero ICE no solo abandonó a familias de migrantes el pasado domingo, sino también en plena Nochebuena y Navidad, dos grupos de 197 y 181 personas respectivamente fueron dejadas a las afueras de la misma estación de camiones.“Lo que pasó el domingo, lunes y martes no es aceptable. Cualquier explicación que ICE trate de darnos no es aceptable. No puedes simplemente dejar así a las familias, hay niños muy pequeños en esos grupos”, enfatizó.“Voy a llamar a ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para que se comprometan que nunca más volverán a dejar a las familias en las calles, que esto sea algo que va a quedar en el pasado y nunca más volverá a implementarse”, dijo.Explicó que esta es la cuarta ocasión en que ICE libera a las familias en plena calle, ya que un caso similar ocurrido el pasado 26 de octubre.Esto luego de que tres días antes, ICE anunciara un cambio en sus políticas, indicando que ellos tenían que liberar espacio en sus centros de detención y que si los refugios no tenían capacidad para albergar a los migrantes simplemente los dejarían en la calle.García aseguró que existe un acuerdo de palabra con ICE de que antes de liberar a cualquier migrante, la agencia los llama para notificarles cuantos migrantes serán liberados y así ellos poder conseguir un albergue, por lo que le extrañó lo que sucedió esta semana. [email protected]