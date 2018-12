Aprovechan ofertas posteriores a Navidad

Para aprovechar la ofertas después de Navidad, miles de compradores saturaron tiendas departamentales y las ubicadas en The Outlet Shoppes at El Paso, en las afueras de la ciudad, lo que reactivó la economía del comercio local.“Siempre tenemos la costumbre de hacer un recorrido por las tiendas después de la festividad y surtirnos para el año próximo” dijo Ramón Huerta, quien compró unas camisas y pantalones en una de las tiendas establecidas en el outlet, en el área de Canutillo.Y es que los comerciantes rebajaron las etiquetas de sus mercancías hasta en un 50 por ciento con el fin de atraer al mayor número de consumidores.Tiendas como Walmart y Target, entre otras, hicieron lo propio, lo que motivó a los clientes a aprovechar los descuentos en ropa, juguetes y adornos navideños.De acuerdo a los expertos, en esta temporada aparecen los compradores inteligentes que saben cuando es buen tiempo para adquirir sus productos.“Considero que la mayoría de la gente compra antes de la Navidad porque quiere quedar bien con su familia y amigos, pero yo prefiero esperar y comprar a bajo costo”, expresó Linda Espejel, luego de adquirir artículos de temporada.Dentro de los artículos recomendados para comprar después del 25 de diciembre son ropa de invierno, decoraciones navideñas, papel para regalo y juguetes, entre otros.“Si la gente quiere aprovechar estas ofertas, debe venir ya, porque el inventario se termina pronto”, comentó uno de los empleados de Walmart, mientras acomodaba los pocos artículos que quedaban en una de las repisas.Y es que en un recorrido realizado por El Diario de El Paso se observó cómo los consumidores recorrían los pasillos y ‘limpiaban’ a toda velocidad algunos estantes.“Yo me llevé mi pinito de Navidad al 50 por ciento y antes de que me lo ganaran”, comento Josefina Esquivel, quien tenía planeado cambiar su árbol el año próximo.Las liquidaciones de fin de año y los primeros días de enero son los mejores tiempos de comprar y obtener atractivos descuentos coinciden los compradores inteligentes que recomiendan seguir su ejemplo.

