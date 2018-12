Washington— Por primera vez en 17 años, una mujer que no es Hillary Clinton ha sido nombrada por los estadou–nidenses como la mujer que más admiran. En este caso es otra ex primera dama: Michelle Obama.Michelle Obama, quien actualmente está de gira para promocionar su autobiografía, terminó en primer lugar en tres ocasiones en el conteo anual que realiza la encuestadora Gallup.En este año, la presentadora Oprah Winfrey quedó en segundo sitio, seguida por Hillary Clinton y Melania Trump, la actual primera dama.Según Gallup, que midió el porcentaje de veces que fueron mencionadas, ellas son:1, Michelle Obama, 15%2, Oprah Winfrey, 5%3, Hillary Clinton, 4%4, Melania Trump, 4%5, Reina Isabel II, 2%6, Angela Merkel, 2%7, Ruth Bader Ginsburg, 2%8, Ellen DeGeneres, 2%9, Nikki Haley, 1%10, Malala Yousafzai, 1%La encuesta anual de Gallup se realizó del 3 al 12 de diciembre de este año. En ella, se le ha preguntado de manera abierta a los estadounidenses que nombren al hombre y la mujer –que viven en cualquier lugar del mundo– que hoy admiran. Gallup comenzó con esta encuesta en 1946 y lo ha hecho todos los años desde entonces, excepto en 1976.Entre las 10 mujeres más admiradas este año también fueron ubicadas la reina Isabel, que se ubicó entre las 10 mejores por 50ª vez.La canciller alemana, Angela Merkel; la juez de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg; la presentadora de entrevistas Ellen DeGeneres; la ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas Nikki Haley; la activista de Derechos Humanos Malala Yousafzai y la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, son las otras 10 finalistas más importantes de este año.Por otro lado, el ex presidente se posicionó en el primer lugar un año más, siendo el décimo primero de manera consecutiva.Si continúa con esa tendencia en 2019, empatará al ex presidente Dwight Eisenhower como el hombre más admirado. Eisenhower ganó la distinción 12 veces: los ocho años que ocupó la Presidencia desde 1953 hasta 1960, así como en 1950, 1952, 1967 y 1968.Este año marca sólo la 13ª vez en 72 mediciones que el presidente en funciones no ganó el primer lugar. Por lo general, el presidente no gana cuando tiene índices de aprobación de trabajo inferiores, como es el caso de Trump.El actual mandatario y Gerald Ford son los dos presidentes que hasta la fecha no ganaron el honor mientras estaban en el cargo.El resto de los 10 hombres más admirados de este año incluye al ex presidente George W. Bush, el Papa Francisco, el fundador de Microsoft Bill Gates, el senador de Vermont Bernie Sanders, el ex presidente Bill Clinton, el Dalai Lama, el ex vicepresidente Joe Biden, el CEO de Tesla Elon Musk y el vicepresidente Mike Pence.