Aunque el destino de la gran mayoría de los adolescentes que se encuentran detenidos en la Ciudad de Carpas de Tornillo, Texas aún es incierto, observadores voluntarios en el lugar reportaron diversas actividades en dicho centro de detención, entre ellas el desmantelamiento de una de las carpas principales.“Una tienda fue desmantelada, una de gran tamaño”, informó Joshua Rubin, quien ha liderado la vigilancia y protesta pacífica que pide el cierre del Centro de Detención en Tornillo, Texas.Rubín da cuenta en el grupo de Facebook ‘Witness: Tornillo’, de los movimientos al interior del centro, de los transportes y equipo que ingresa y sale de las instalaciones, además de dar testimonio fotográfico de lo que ahí acontece.A temprana hora del jueves, Rubin y compañía detallaron la llegada de equipo rentado, como una grúa de mediano alcance, que supuestamente se utilizaría para labores de desmantelamiento de estructuras.Posteriormente se compartió la fotografía de una carpa de gran tamaño, y que de acuerdo a las imágenes ya no contaba con techo, y sólo presentaba el armazón metálico que lo sostenía.“Es motivante ver que han sacado grandes generadores, oficinas móviles, además de que hemos recibido reportes de personas que han visto en el aeropuerto de El Paso a jóvenes de Tornillo, llegar al aeropuerto y abordar vuelos”, sostuvo el activista.Otros reportes del grupo Witness: Tornillo, constatan la llegada y salida de camiones oficiales con números no especificados de pasajeros.“Los camiones que han salido han tomado rumbo a El Paso, esperamos que si hay muchachos dejando las instalaciones, sea para ir con patrocinadores, no necesariamente a otros centros de detención”, sostuvo Rubin.Sobre los camiones que ingresaron al lugar, la expectativa de los observadores es que no necesariamente se trata de nuevos reclusos.“Vi un camión del BCFS llegar en dos ocasiones llenos de niños. Esto algunas veces significa nuevos prisioneros, pero también significa que fueron a una cita en alguna corte, y que posiblemente no los vimos salir muy temprano en la mañana”, sostuvo Rubin.En la víspera Mark Weber, vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), dijo que “Tornillo ha dejado de recibir a jóvenes migrantes recientemente referidos”.Las movilizaciones apuntan al cierre gradual de la cuestionada Ciudad de Carpas, que aunque se había anunciado en un principio que cerraría sus puertas el 31 de diciembre, cuestiones de logística indican que dicho cese de operaciones se gestará a mediados del mes de enero del próximo año.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.