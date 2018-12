Muerte de otro menor 'exhibe' a la Patrulla Fronteriza

[email protected]

Realizarán un segundo chequeo médico en todos los menores que estén bajo custodia de CBP, en especial a los niños de menos de 10 años.

Buscarán opciones de custodia para liberar la capacidad de albergue en las estaciones del Sector El Paso. Es decir, buscarán centros u organizaciones no gubernamentales que puedan albergar a los migrantes mientras se definen sus solicitudes de asilo político.

Solicitarán el apoyo de otras agencias del Gobierno para poder proporcionar atención médica. También pedirán ayuda del Departamento de la Defensa, del Servicio de Salud y del Centro de Prevención y Control de Enfermedades.

Revisarán sus políticas sobre el cuidado y custodia de niños de menos de 10 años al momento de su detención y 24 horas después de la misma.

Las muertes de dos menores migrantes bajo custodia de la Patrulla Fronteriza (USBP) Sector El Paso en un lapso de dos semanas exhibe fallas en la habilidad de las autoridades federales para cuidar de miles de menores que arriban con sus familias al país, señalaron políticos y activistas.En respuesta, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ordenó que se realicen revisiones médicas profundas a todos los menores detenidos, incluyendo 700 ubicados en el Sector El Paso, en lo que representa un cambio a sus políticas.“La muerte de un niño (migrante) podría ser una coincidencia, pero ya con la muerte de dos (niños migrantes) podría tratarse de una negligencia”, dijo Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR).Un niño de ocho años, Felipe Gómez Alonzo, murió en un hospital de Alamogordo, Nuevo México a 12 minutos de la Navidad después de haber sufrido de tos, vómito y fiebre, según las autoridades. La causa de muerte sigue bajo investigación, al igual que la muerte el ocho de diciembre de la niña guatemalteca de siete años Jakelin Caal, ocurrida en El Paso.Habrá un énfasis especial en los menores de 10 años, se informó a través de un memorando de la dependencia.“Tanto Felipe como Jakelin son casi de la misma edad y los dos estando en detención se enferman y en menos de 24 horas fallecen. Eso es algo no solo lamentable sino desastroso y nos preocupa”, reiteró Fernando García.“Este es un grave error con que todos tenemos que lidiar”, dijo la representante federal electa Verónica Escobar, una demócrata que resultó electa el mes pasado para representar a El Paso en el Congreso. “Debemos saber cuántas otras Jakelins y Felipes ha habido”.La secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, señaló el miércoles que ha enviado equipos de la Guardia Costera para verificar el estado de la salud de los niños migrantes en custodia federal. También anunció que esta semana viajará a la frontera sur para verificar las condiciones y exámenes médicos que se realizan en estaciones de la Patrulla Fronteriza.Ya antes de estas muertes, el protocolo de CBP establecía que los agentes debían realizar una examinación visual y una serie de preguntas a los migrantes (niños y adultos) detenidos para verificar su estado de salud.Basado en las respuestas y en el aspecto físico de los migrantes, el agente en turno determinaba si era necesario o no brindarles atención médica.Tras la muerte de Felipe el comisionado de CBP, Kevin McAleenan, anunció que esta forma de operar por parte de los agentes cambiará y se harán chequeos médicos completos a los niños.“Es una pérdida muy trágica, en nombre de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ofrezco nuestras condolencias a la familia”, dijo McAleenan.Felipe Gómez Alonzo, de 8 años, fue detenido con su padre Agustín Gómez el pasado 18 de diciembre, tres millas (4.8 kilómetros) al eeste del puente internacional Paso Del Norte, en el Centro de El Paso.Felipe y su padre fueron traslados a una estación de USBP en Alamogordo, Nuevo México por falta de espacio en la estación de El Paso.En plena víspera de Navidad, Felipe comenzó a sentirse mal y fue trasladado dos veces al Centro Médico Regional Gerald Champion en Alamogordo, donde finalmente falleció a las 11:48 pm del lunes 24.Entrevistado por Associated Press, el representante Henry Cuellar, un demócrata de Texas que ocupa un lugar en un importante subcomité que supervisa el financiamiento destinado a la frontera, dijo que la administración del presidente Donald Trump ha dado prioridad a un muro fronterizo –la razón por la que se incurrió en un cierre parcial del Gobierno que ha estado en vigor desde la semana pasada– en lugar de invertir en los retenes de la CBP que desde hace mucho tiempo requieren de atención.“Estos retenes no fueron colocados para detener a personas por largos periodos de tiempo”, dijo Cuellar. “El muro absorberá una gran cantidad de dinero y será después muy difícil atender algunos de los otros problemas. Deseo que la administración entienda eso”.Con las muertes de Felipe y de Jakelin Caal, de 7 años, McAleenan está solicitando al Congreso más fondos para poder sobrellevar el ingreso masivo de migrantes por la frontera.“Ya le he explicado al Congreso lo que hemos visto, que hay grandes grupos de familias con muchos niños y también niños solos que cruzan la frontera de manera ilegal y nuestras estaciones no están diseñadas para estos grupos”, indicó el comisionado en cadena nacional.Según McAleenan, las estaciones de USBP fueron construidas hace 30 ó 40 años para albergar a hombres adultos y no a familias, como se hace hoy en día.“Necesitamos fondos para poder ofrecer atención médica y mental en nuestras instalaciones”, recalcó McAleenan.Actualmente las estaciones de USBP y los puntos de revisión solo cuentan con la presencia de agentes-paramédicos que se encargan de brindar primeros auxilios, pero no cuentan con el equipo ni la capacitación para proporcionar la atención que daría un doctor.El comisionado aseguró que para evitar la muerte de más niños, tomarán nuevas medidas y dejarán de solo hacer “revisiones visuales”.