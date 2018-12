Nueva York – En el otoño de 1968, Donald J. Trump fue diagnosticado con espolones en los talones que dio lugar a ser exento médicamente del Ejército durante la Guerra de Vietnam, publicó The New York Times.Durante 50 años, los detalles sobre cómo surgió esa exención y quién hizo el diagnóstico habían permanecido en el misterio, ya que el mismo Trump dijo durante su campaña presidencial que no recordaba quién había firmado esa dispensa médica.Ahora, ya surgió una explicación posible acerca de ese documento. Involucra a un médico especialista en los pies de Queens, quien le rentaba un consultorio al padre de Trump, Fred C. Trump, y al parecer, el diagnóstico fue una cortesía para el progenitor del presidente.El podiatra Larry Braunstein murió en el 2007. Sin embargo, sus hijas dijeron que su padre frecuentemente les contaba la historia del favor que le hizo al joven Trump y a su padre durante la Guerra de Vietnam.“Sé que se trató de un favor”, dijo una de las hijas, la Elysa Braunstein de 56 años, quien junto con su hermana, Sharon Kessel de 53 años, compartieron esa historia familiar públicamente por primera vez cuando fueron contactadas por The Times.Elysa Braunstein comentó que su padre afirmó que Trump no tenía ningún padecimiento en los pies que lo pudiera descalificar para prestar su servicio militar.“¿Su padre lo examinó? No lo sé”, dijo.Durante décadas, Braunstein atendió a pacientes en su concurrido consultorio situado en la planta baja de los Apartamentos Edgerton, en Jamaica, Queens, uno de las docenas de edificios que eran propiedad de los Trump en los años 1960. La familia vendió el edificio en el 2004, según muestran los registros.“Eso le valió el tener acceso a Fred Trump. Si había algún problema en el edificio, mi papá le llamaba y Trump solucionaba todo de inmediato. Ese fue un pequeño favor que obtuvo”.No se ha encontrado ninguna evidencia que corrobore la versión de los hechos descritos por la familia Braunstein, revelando que también participó un segundo podiatra, Manny Weistein, quien murió en 1995 y vivía en dos apartamentos en Brooklyn que eran de Fred Trump, los directorios de la ciudad muestran que se mudó al primero de ellos durante el año que Donald Trump recibió la dispensa médica.Las hijas de Braunstein dijeron que su padre no dejó ningún registro médico. La mayoría de los registros médicos del gobierno relacionados con ese documento ya no existen, de acuerdo a los Archivos Nacionales.En una entrevista que otorgó a The Times en el 2016, Trump dijo que un doctor le proporcionó “una carta contundente” acerca de los espolones que tenía en los talones, la cual presentó a los oficiales, agregó que no recordaba el nombre del médico. “Estamos hablando de hace mucho tiempo”, dijo Trump.De acuerdo a una investigación realizada por The Times en el mes de octubre, mostró el grado al que Fred Trump ayudó a su hijo durante el transcurso del tiempo, a pesar de la insistencia de Donald Trump sobre lo contrario.La investigación reveló que Trump recibió unos 413 millones de dólares, a valor actual, del imperio inmobiliario de su padre, incluyendo unos 200 mil dólares al año cuando tenía 3 años.En los años 1960, había numerosas maneras de evitar el servicio militar, especialmente por los hijos de familias acaudaladas y bien relacionadas, aunque Trump ha dicho que nunca utilizó sus influencias.