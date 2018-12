A pesar de que activistas han reportado movimiento de vehículos que pueden apuntar al cierre del Centro de Detención de Tornillo, autoridades federales confirmaron que la Ciudad de Carpas no cerrará el 31 de diciembre del 2018, tal y como se había anticipado.De acuerdo a la Prensa Asociada el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), por medio de su vocero Mark Weber, dijo que “Tornillo ha dejado de recibir a jóvenes migrantes recientemente referidos”.Las más recientes cifras oficiales sostienen que hay 2 mil 800 menores recluidos en este centro, pero cuestiones logísticas hacen poco probable que se movilice fuera de El Paso a dichos menores en la temporada de fin de año, situación aunada a la poca disponibilidad de pasajes aéreos y al cierre parcial de operaciones del gobierno federal.Entre los planes de la administración del presidente Trump se maneja la posibilidad de trasladar a los adolescentes a otros albergues temporales en Florida, hecho que de acuerdo a los manifestantes pacíficos que se han situado por más de dos meses en las inmediaciones de la Ciudad de Carpas, no hay señales que indiquen que dicho plan se lleva a cabo.“Dos largas plataformas de cargas entraron hoy, y estaré pendiente de lo que saquen el día de mañana”, dijo Joshua Rubin, nativo de Nueva York, quien ha liderado la vigilancia y protesta pacífica que pide el cierre del Centro de Detención en Tornillo, Texas.“Voy a soñar con que doblen algunas tiendas esta noche”, sostuvo Rubin.Apenas el 23 de diciembre pasado el representante Beto O’Rourke dijo que sostuvo pláticas con el director del campamento de carpas, y afirmó que ya no aceptarían niños adicionales, y que a mediados de enero “Tornillo cerraría sus puertas”.“Se me dijo que hay más de 300 menores listos para ser reunificados con sus familias, pero ante la falta de espacio en los vuelos en la temporada navideña me pidió que hiciera público este mensaje para decirle a la gente que pueda ceder su asiento en vuelos que salgan de El Paso, que lo haga”, sostuvo el representante O’Rourke.De acuerdo al encuentro del representante O’Rourke con los directivos del HHS, la logística para poder movilizar a los menores retenidos sería el principal obstáculo para agilizar el cierre del centro, situación que se confirma por los voluntarios que observan en las inmediaciones.“Hemos observado por señales. Señales del cierre que nos ha sido prometido con anterioridad, y que todavía no se ha cumplido. Esas señales no son lo suficientemente claras”, dijo Rubin al respecto.“Ellos (Baptist Child y Family Servicies) han dicho que ya no están aceptando nuevos niños prisioneros. Ellos han dicho que han recolocado a los niños que tienen más rápido por que han flexibilizado las reglas del HHS que elimina el requisito de investigar a todos los miembros de la familia (huésped), pero aún mantiene la regla de que las huellas dactilares de los patrocinadores deben ir al ICE, el villano de los villanos”, afirmó Rubin.Sobre el posible cierre de la Ciudad de Carpas, Rubin sostuvo que mantiene cautela para dar una opinión sobre lo anunciado por la autoridad.“Ellos dijeron que cerrarían este lugar a mediados de Enero, espero que ellos querían decir que este mes de enero (del 2019)”, afirmó el activista.