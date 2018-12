Sorprende visita de Trump en Irak

Irak— El presidente estadounidense Donald Trump realizó ayer una visita sorpresa a los soldados estadounidenses estacionados en Irak, donde anunció que no tiene “absolutamente ningún plan” de retirarlos de allí.Es el primer viaje de Trump a una región en guerra, y se realiza poco después de que anunció la retirada de las fuerzas estadounidenses apostadas en Siria.Declaró que quiere que los militares estacionados en Siria regresen a casa, pero que Irak puede usarse como plataforma para lanzar ataques contra el grupo Estado Islámico.Trump defendió su decisión de retirar sus soldados de Siria.“Será una retirada fuerte, intencional, ordenada”, dijo el mandatario.Añadió que desde el inicio de su presidencia “dije claramente que nuestra misión en Siria era privarle al EI de sus baluartes... Fuimos allá hace ocho años supuestamente por tres meses pero nunca nos fuimos. Ahora vamos a hacer las cosas bien y vamos a terminarlas”.Argumentó que bajo su presidencia Estados Unidos es respetado y que antes no lo era.“Señores, ya no somos los tontos”, dijo el mandatario añadiendo que “nuevamente somos respetados como nación”.Aseguró que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha prometido hacerse cargo de “cualquier residuo” del EI en Siria, y que la presencia militar estadounidense en Siria nunca iba a ser “indefinida”.“Las demás naciones de esta región deben asumir su responsabilidad por su future”, dijo Trump.Trump, anteriormente en conversación con reporteros que viajaban con él, dijo que Estados Unidos puede atacar al EI “tan duro y tan rápido” que ellos “ni siquiera se darán cuenta de qué demonios ocurrió”.La visita de Trump había estado sumida en el más estricto hermetismo. Air Force One viajó de noche desde Washington y aterrizó en una base aérea al oeste de Bagdad en medio de la oscuridad la noche del miércoles.Pasados 15 años desde la invasión del 2003, Estados Unidos mantiene en Irak más de 5 mil efectivos militares.En total Trump estuvo unas tres horas y media en suelo iraquí. Estuvo acompañado de la primera dama Melania Trump y su asesor de seguridad nacional John Bolton. Se reunió con diplomáticos estadounidenses estacionados allí, y les deseó felices fiestas a los soldados.

