A sólo 17 días de la muerte de Jakelin Caal, otro niño migrante guatemalteco murió en Navidad mientras se encontraba en custodia del gobierno federal, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).A través de un comunicado de prensa, CBP confirmó que Felipe Gómez Alonzo, de 8 años, murió poco después de la medianoche del 25 de diciembre.El menor ingresó a Estados Unidos en compañía de su padre a través de El Paso, Texas, el pasado 18 de diciembre y, tras ser detenidos, fueron trasladados por falta de espacio a una estación de la Patrulla Fronteriza (USBP) en Nuevo México, entre Las Cruces y Alamogordo para ser procesados.Fue ahí donde el niño comenzó a sentirse mal. De acuerdo con CBP, el lunes Felipe presentó “signos de enfermedad potencial”, por lo que fue llevado junto con su padre al Gerald Champion Regional Medical Center, un hospital en Alamogordo, Nuevo México, a unas 89 millas (143 kilómetros) de El Paso, Texas.Tras 90 minutos de observación, fue diagnosticado con un resfriado y fiebre, por lo que se le recetó amoxicilina e ibuprofeno y luego lo dieron de alta la tarde del lunes.Eso mismo día por la noche, el niño tuvo que regresar al hospital ya que presentaba nauseas y vomitó, pero falleció poco después de ser internado.CBP mencionó que la causa de muerte de Felipe no ha sido determinada y mencionaron que ya se le notificó de lo ocurrido al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional y al gobierno de Guatemala y aseguró que realizaran una revisión “independiente y exhaustiva de las circunstancias”.El cónsul de Guatemala en Phoenix, Arizona, Óscar Padilla Lam, confirmó la identidad del menor y señaló que se entrevistó vía telefónica con su padre, Agustín Gómez, de 47 años.De acuerdo con la Associated Press, Agustín Gómez aseguró a diplomáticos guatemaltecos que el niño se encontraba bien de salud durante el trayecto de Guatemala a Estados Unidos y que su destino final era Tennessee.Sandra Jovel, la ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, manifestó que el padre de Felipe contará con la protección consular de su país natal. Agregó que ellos se harán cargo de la repatriación del cuerpo del menor a su lugar de origen.El deceso de Felipe exhibe el estancamiento en las negociaciones entre el presidente Trump y el Congreso, por $5.7 billones (miles de millones) de dólares para financiar un muro fronterizo, las cuales han paralizado de manera parcial las actividades del Gobierno Federal.El martes, Trump reiteró que no habrá cambios hasta que se cumplan sus demandas, según cita The Washington Post.“Les puedo decir cuándo va a reabrir el Gobierno”, dijo Trump a reporteros. “No va a ocurrir hasta que tengamos un muro, valla, como quieran llamarle”.Con la noticia de la muerte de Felipe, activistas y congresistas culpan al gobierno de Donald Trump y a sus políticas antimigrantes por la muerte del menor.Dylan Corbett, director del Instituto Fronterizo Hope, señaló que aún es muy rápido para buscar un culpable, pero asegura que el gobierno de Trump podría ser factor.Aún no sabemos que fue lo que pasó, tenemos que esperar para más detalles para poder dar una opinión, lo que si te puedo decir es que esto es muy grave y nos da tristeza. Es tiempo de navidad y no debería pasar”, dijo Corbett.El congresista demócrata Joaquín Castro, coincidió con Corbett, que las políticas de Trump que insisten en negar asilo político a las familias migrantes, es lo que los pone en riesgo y explicó que siguen preocupados por la falta de equipo en las estaciones de CBP que no les permite a los agentes brindarle una atención adecuada a los migrantes.“Vimos con nuestros propios ojos las malas condiciones en las estaciones de CBP, con nuestro viaje a Lordsburg. Seguimos teniendo muchas preguntas pero vamos a seguir presionando hasta que esas preguntas sean contestadas”, reiteró.Por su otro lado la congresista electa por el segundo distrito de Nuevo México, la también demócrata Xochitl Torres Small, lamentó la muerte de Felipe e insiste en que es necesario una investigación independiente.“Se necesita una investigación transparente en la muerte de ambos niños, así como también más equipo para los agentes y mejores instalaciones”, concluyó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.