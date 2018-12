La Corte de Apelaciones Criminal de Texas dio un duro revés a la Oficina del Fiscal de Distrito Jaime Esparza, luego de revertir el dictamen de la Octava Corte de Apelaciones de Texas y prohibir que la fiscalía utilice un examen de sangre como evidencia en el juicio contra el ex boxeador Joel García, acusado de conducir en estado de ebriedad y provocar un fatal accidente en 2014.García enfrenta tres cargos por homicidio imprudencial por intoxicación en relación al accidente ocurrido la madrugada del 24 de diciembre que cobró la vida de Joshua e Isahia Deal, de 23 y 19 años respectivamente y Shanon Del Río de 22.Luego de que alrededor de la 1:45 de la mañana García, quien conducía un automóvil Camaro 2010, omitiera una luz roja en la intersección de las calles Joe Battle y Vista Del Sol, en el Este de El Paso.Al pasarse la luz, García impactó del lado del chofer un vehículo Pontiac Grand AM, que era conducido por el mayor de los Deal.Joshua y Del Río murieron en la escena, mientras que Isaiah salio disparado del automóvil y fue trasladado de emergencia al Centro Médico Del Sol, donde falleció momentos después a causa de sus lesiones.Mientras que García fue sacado inconsciente del vehículo, por su acompañante Enrique Gaucín.Tras revisar el caso la Corte de Apelaciones Criminal determinó que la decisión de no admitir la prueba como evidencia por violar los derechos de la cuarta enmienda, tomada por el juez Gonzalo García a cargo de la Corte del Distrito 210 había sido correcta.Ya que en 2015 el Juez dictaminó que las muestras de sangre del acusado habían sido obtenidas de manera ilegal por oficiales de la Policía de El Paso (EPPD), ya que García no quiso dar una muestra voluntaria y no existía una orden para obligarlo.La justificación de la fiscalía ante este hecho, fue que García iba a recibir medicamentos vía intravenosa y los oficiales temían que el medicamento fuera a destruir la evidencia, es decir el contenido de alcohol en la sangre del acusado.Dichos exámenes indican que al momento del accidente García presentaba .268 grados de alcohol en la sangre, cuando en Texas el limite legal es de .08 grados.La decisión del juez fue apelada por la fiscalía ante la Octava Corte de Apelaciones de Texas, quienes favorecieron a la fiscalía y justificaron el accionar de los oficiales de EPPD.Por lo que determinaron que la fiscalía podía utilizar los exámenes de sangre como evidencia durante el juicio contra el ex boxeador.Pero ahora la apelación llegó por parte de los abogados de la defensa de García, quienes en 2017 llevaron el caso hasta la Corte de Apelaciones Criminal de Texas (lo más alto en corte de apelaciones).Luego de aceptar revisar el caso, el pasado 12 de diciembre la corte dictaminó que efectivamente se habían violado los derechos civiles del acusado, y negaron a la fiscalía usar una evidencia clave contra el ex boxeador paseño.Tanto la fiscalía como la defensa del caso tienen una orden de restricción interpuesta por el juez García que les prohíbe hacer cualquier tipo de comentario respecto a el caso.La fecha del juicio contra el ex boxeador aún no ha sido fijada por la corte.