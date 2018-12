Niño guatemalteco tenía resfriado

Un niño de 8 años, originario de Guatemala, murió bajo custodia del Gobierno federal este martes temprano, dijeron en El Paso autoridades migratorias estadounidenses. Se trata de la segunda muerte durante este mes de menor inmigrante detenido.La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) dijo en un comunicado de prensa que el niño murió poco después de la medianoche del martes 25 de diciembre, fecha en que se celebra la Navidad.El niño mostró "signos de enfermedad potencial" el lunes y fue llevado con su padre a un hospital en Alamogordo, Nuevo México, dijo la agencia. Allí, le diagnosticaron resfriado y fiebre, le dieron recetas de amoxicilina e ibuprofeno y lo dieron de alta el lunes por la tarde, luego de 90 minutos de observación, dijo la agencia.El niño fue devuelto al hospital el lunes por la noche con náuseas y vómitos y murió allí solo unas horas más tarde, dijo CBP.La agencia dijo que la causa de la muerte del niño no se ha determinado y que ha notificado al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional y al gobierno de Guatemala.CBP prometió "una revisión independiente y exhaustiva de las circunstancias".La agencia fronteriza aún no ha dicho cuándo el padre y el hijo entraron a Estados Unidos o cuánto tiempo estuvieron detenidos, y solo en su declaración que el niño había sido "arrestado previamente".Alamogordo está a unas 90 millas (145 kilómetros) de la frontera entre EU y México en El Paso, Texas. Rubén García, director de la Casa de Anunciación de El Paso, dijo el martes que no tenía motivos para creer que su refugio había dado hospedaje a la familia, pero estaba esperando más detalles sobre lo que sucedió.Un portavoz de CBP se negó a proporcionar más información el martes, pero dijo que pronto se darán a conocer más detalles.Una niña guatemalteca de 7 años murió a principios de este mes luego de ser arrestada por agentes fronterizos. El cuerpo de la niña, Jakelin Caal, fue devuelto a la aldea remota de su familia el lunes.CBP anunció nuevos procedimientos de notificación en respuesta a la muerte de Jakelin, que no se reveló hasta varios días después.Legisladores demócratas del Congreso y defensores de la inmigración criticaron duramente el manejo de la muerte por parte de CBP y cuestionaron si los agentes fronterizos podrían haberlo evitado.

