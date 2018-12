Con la asistencia de cientos de familias originarias de la región fronteriza y otras ciudades de los Estados Unidos y México concluyó este 25 de diciembre la exhibición del espectáculo de luces navideñas presentado por el empresario de aseguranzas de vehículos Fred Loya en su edición 2018.“Grandioso! en verdad que es un espectáculo que vale la pena venir a admirarlo cada año”, dijo Tania Ramírez, quien asistió con su esposo y sus dos hijos Alvaro y Abby a disfrutar del tradicional show.Como cada año y con un espectáculo diferente y mejorado miles de visitantes originarios de la frontera y diferentes ciudades del país presenciaron durante 7 minutos 45 segundos cada uno de los dos espectáculos.“Me siento muy orgulloso el que la gente disfrute y que gracias a su apoyo se sostenga a través de los años”, dijo Fred Loya, propietario de la compañía de seguros.El show de luces, reconocido a nivel nacional e internacional, que inició solo con el encendido de bombillas navideñas en su casa en el año 2003 se ha transformado en los últimos 15 años con nueva imagen y tecnología.“Cambiamos las luces pudimos obtener una programación nueva para computadora y juegos de luces totalmente diferente”.Y es que para poder ofrecer un espectáculo de alta calidad los ingenieros utilizan tres computadoras programadas para controlar los 50 mil pixeles LD.El sistema controla los monos de nieve, los venados y los nuevas piezas instaladas este año como coronas, notas musicales, piano, estrellas y las cajas -jack in box- y el encendido de las más de 450 mil luces multicolores.“Todo esto lo programamos a fin de ofrecer un espectáculo único en su tipo en la ciudad y pueden ser muchos colores hasta 255”, dijo Joshua De Nava, asistente de programación e instalación.Comentó que en la presentación del espectáculo participan alrededor de 100 personas para atender a los miles de asistentes que acuden durante los fines de semana incluyendo el equipo técnico.Explicó que la presentación esta programada de acuerdo a la música y se hace de manera manual. “Todos los ‘timelines’ y algunas gráficas son creadas y las programamos conforme a la música por lo que sí es bastante trabajo”.De acuerdo a De Nava los trabajos de preparación del show anual abarca casi todo el año. Las labores inician en el mes de marzo cuando ya se tiene definida la idea de lo que seria la nueva edición.Encabezados por el ingeniero Erick De Nava, el personal técnico y creativo denominado Grupo Alpha, integrado por siete personas, comienza la instalación del cableado, luces, figuras, ornamentos y nuevo equipo.“En esta ocasión nos concentramos mucho en las notas de música, el clásico compuesto con canciones de Navidad y el techno que es música rápida”,Para satisfacer los gustos de las familias fronterizas el señor Loya quiso ofrecer dos espectáculos el clásico y el moderno. “Siempre tratamos de estar evolucionando y ofrecer a nuestro público cosas diferentes”.“Definitivamente disfruto mucho venir con mi familia y me siento orgullosa de que El Paso cuente con un show de esta magnitud”, dijo Liliana Castro mientras saboreaba un chocolate caliente y galletas.Al término del espectáculo Santa Claus, los duendes, el Grinch, entre otros personajes de la Navidad saludaron a chicos y grandes para luego tomarse la foto del recuerdo.Por primera vez en su historia en esta edición el espectáculo inicio el pasado 30 de noviembre y no el uno de diciembre como es costumbre. Los horarios de exhibición no tuvieron variación por lo que familias disfrutaron los fines de semana de las tres funciones 6,7 y 8 de la noche.De acuerdo a su patrocinador y fundador del show de luces navideñas Fred Loya, el origen de la presentación se dio hace años luego ver un video de una casa que tenía luces navideñas en Internet“Me pregunté ¿por qué no hacemos algo así? y fui a platicar con mi jefe de mantenimiento sobre hacer un show de luces navideñas y le encantó la idea por lo que tuvo un año para preparar el show”.En 2014 el espectáculo de luces de la casa del empresario Fred Loya fue reconocido en televisión nacional en una competencia amistosa.La casa Loya, ubicada en el 12001 de la calle Paseo Oro fue nombrada como ganadora de la “Gran Competencia de Luces Navideñas”, la cual consistió en ver las casas de 24 familias participantes de todo el país, obteniendo el título de las mejores luces.El premio fue de 50 mil dólares, dinero que fe donado a los directivos de 10 organizaciones no lucrativas que trabajan en los diferentes programas sociales de beneficio de la comunidad.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.