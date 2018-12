Padres, en pie de lucha contra cierres de EPISD

Mientras el Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD) pospuso la decisión de cerrar planteles dentro de su plan de reajuste presupuestal, padres de familia de dichos centros educativos permanecen en pie de lucha al exponer los motivos por los cuales dicha estrategia no es la mejor, según su perspectiva.Tras la última sesión del año, el 18 de diciembre, la Mesa Directiva de EPISD decidió aplazar para el 22 de enero del 2019 su decisión sobre el cierre de escuelas que obedece a un déficit presupuestario de 7 millones de dólares, y que se agudiza ante la falta de estudiantes en ciertos planteles.Las escuelas que han sido señaladas para cerrar son las primarias Beall, Schuster y Moye, de forma tentativa para el año escolar 2018-2019; mientras la Hawkins, Rivera, Rusk y Alta Vista cerrarían sus puertas en el ciclo lectivo 2019-2020.“El Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD) va a tomar una decisión el 22 de enero de 2019 durante la junta mensual, por ello es importante que todos los padres de Beall asistan a la junta comunitaria el 15 de enero de 2019 a las 5 pm para que escuchen lo que el Distrito está diciendo sobre el cierre de Beall”, dijo Hilda Villegas, integrante de la sociedad de padres de dicho plantel educativo.El cierre de las escuelas Bonham, Johnson y Roberts se ha proyectado para el período 2020-2021, dentro de un plan que incluye cierres y consolidación de operaciones que no ha sido bien recibido por gran parte de estudiantes, padres de familia y empleados de dichos planteles.Con el fin de aclarar dudas, y responder preguntas, EPISD ha programado una junta comunitaria en la escuela Beall, sobre la que se cierne la advertencia de que cerrará sus puertas, y que sus estudiantes serían reubicados ya sea en la escuela Douglas o en la Zavala, de la misma demarcación.Para Villegas y otros padres de familia la preocupación de que sus hijos sean reubicados parte del hecho de la necesidad de una escuela en el vecindario del Chamizal, tampoco ven con optimismo la reubicación a planteles donde existen alarmas por la contaminación en el área, por su proximidad con vías rápidas de circulación vehicular.Mientras EPISD sostuvo que la cantidad de alumnos en la zona de la Beall es baja, y que no se proyecta un aumento de estudiantes en la zona, llama la atención la construcción de complejos departamentales incluso en las calles aledañas a dicha escuela.Datos ofrecidos por los registros de EPISD confirman que la capacidad de la escuela Beall es para dar instrucción a 714 estudiantes, pero que en la actualidad solamente cuentan con 348.La Beall Elementary School se ubica en el 320 de la calle South Piedras, y justo en la calle Rivera se lleva a cabo la construcción de departamentos del Proyecto Vida, que ofrece a familias de bajos recursos oportunidades de vivienda en la zona.“Estoy en contra de que se cierre la escuela porque para mí no es tanto el problema que no haya alumnos, ya que todos en el barrio sabemos que el señor Bill Schlesinger, de Proyecto Vida, busca seguir construyendo departamentos en la zona y el terreno de la escuela sería muy bueno para él”, dijo Braulio Sánchez, padre de familia de la escuela.Para Sánchez la problemática es aún mayor por la condición de salud que padece él.“Mi hija va en quinto grado y acude a clases de verano para conseguir mejores créditos en sus calificaciones, pero hace 2 años estos cursos se llevaron a cabo en la escuela Zavala, que es la escuela donde colocarían a los estudiantes en caso de cerrar la Beall”, anotó Sánchez. [email protected]

