Valla fronteriza pareció desvanecerse: 'ayudante' de Santa

Un punto rojo fue lo primero que llamó la atención de Randy Heiss el pasado domingo mientras recorría un remoto tramo de terreno por detrás de su rancho en Patagonia, Arizona, un poblado cercano a la frontera entre Estados Unidos y México.Enredado en un arbusto estaba un globo — o al menos lo que quedaba del mismo. Heiss se acercó, junto con su perro, Feliz, pensando que debía recoger los pedazos de látex y tirarlos a la basura.Fue entonces que notó que el cordón del globo sostenía un pedazo de papel.“Dayami”, decía a un lado de la nota, en letras escritas a mano, y el dibujo de un moño junto a la palabra.Heiss le dio la vuelta al papel. Era una lista enumerada, toda en español.“Mi español no es muy bueno, pero podía ver que se trataba de una lista de Navidad”, según le dijo al Washington Post en una entrevista por teléfono el viernes.Heiss estaba encantado. Sospechaba que alguna niña había intentado enviar a Santa Claus una lista de deseos de Navidad por globo, algo que él solía hacer cuando era un niño. Nadie nunca respondió a las cartas que Heiss llegó a enviar a la deriva —pero se preguntaba si podría encontrar a la niña que había enviado esta.Sería difícil, pero Heiss tenía algunas pistas. A unas 20 millas (32 kilómetros) al Suroeste, justo al otro lado de la frontera, estaba la ciudad de Nogales, México, con una población de alrededor un cuarto de millón de personas.“En base a la dirección del viento, estaba casi seguro que de ahí había venido la carta”, dijo.Heiss llevó la nota a casa y se la mostró a su esposa, quien habla muy bien el español, y lo ayudó a traducir la lista. Determinaron que Dayami, probablemente una niña, había pedido “Enchantimals”, ropa, materiales de arte y ‘moco de gorila’, entre otras cosas.Heiss luego posteó sobre su búsqueda en Facebook, adjuntando fotografías, con la esperanza de que algunos de sus amigos en Nogales pudieran conocer a la familia de la niña.Pasaron unos días, sin una sola pista. A Heiss le preocupaba que el tiempo se agotara y llegara la Navidad. El miércoles, decidió mandar un mensaje privado por Facebook a Radio XENY, una estación de radio en AM que se encuentra en Nogales.Para su sorpresa, alguien de la estación le llamó enseguida. La esposa de Heiss ayudó a explicarle la situación al locutor de radio Cesar Barrón, quien habló sobre la misión de encontrar a Dayami al aire y posteó sobre ello en la página de Facebook de la estación.El jueves por la mañana, Heiss fue despertado por otro mensaje de Radio XENY: habían localizado a Dayami, una niña de ocho años, y a su familia, quienes de hecho vivían en Nogales. ¿Estarían ellos dispuestos a reunirse con ellos en la estación de radio?“Eso simplemente cambió mis planes del día”, dijo Heiss. “En lugar de regresar a mi oficina en Bisbee, fui con mi esposa a Walmart”.Ellos compraron casi todo lo que venía en la lista de Dayami, excepto la muñeca de “Enchantimals” y la casa de muñecas de “Enchantimals (ambos juguetes estaban agotados). También compraron otros juguetes para compensar, ya que se habían enterado que Dayami tenía una hermana pequeña, Ximena, de cuatro años.Luego los Heiss manejaron por 45 minutos, cruzaron la frontera hacia Nogales. Arribaron a las oficinas de Radio XENY con todo el montón de regalos —y finalmente conocieron a las dos emocionadas niñas.Sus padres les explicaron a los Heiss que Dayami había estado escribiendo cartas a Santa y enviándolas en globos por años, pero este era el primer año que alguien había encontrado la nota.“Sus ojos se abrieron maravillados”, dijo Heiss de las reacciones de las dos hermanas. “Como si dijeran ‘¡Oh por Dios, esto en verdad funcionó!’”Heiss y su esposa les dijeron que ellos eran “ayudantes de Santa”.“Fue una experiencia muy hermosa”, dijo Heiss.Luego hizo una pausa“Fue algo curativo para nosotros” al final agregó.Heiss, de 60 años, ha vivido en el Ssureste de Arizona por más de tres décadas y ahora divide su tiempo entre Patagonia y la ciudad de Bisbee. Hace nueve años, él y su esposa perdieron a su único hijo. No tienen nietos.“Estar rodeados de niños en la Navidad es algo que ha faltado en nuestras vidas”, dijo Heiss. “Es como si existiera un vacío en nuestra experiencia de la Navidad”.Ahora se ha puesto a reflexionar sobre el “milagro” que fue el haber encontrado el globo, y de poder localizar a Dayami y a su familia.“Ahora tenemos amigos de por vida”, dijo Heiss. “Y, por un día, esa valla en la frontera con alambre de púas pareció desvanecerse”.

