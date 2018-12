Lideran varones carrera al 2020

Washington — Un año que se definió por el poder político de las mujeres está llegando a su fin con los hombres recibiendo la mayoría de la atención.El representante de Texas, Beto O’Rourke, el ex vicepresidente, Joe Biden, y el senador de Vermont, Bernie Sanders, han emergido como los primeros favoritos en la fase inicial de la campaña del 2020. Toda la atención en los prospectos presidenciales de este trio de hombres anglosajones parece no haber captado el mensaje de las elecciones de mitad de término, en las que un número récord de mujeres fueron electas a ocupar un cargo público por todo el país.La dinámica puso a los demócratas en una posición un tanto incómoda semanas después de las victorias electorales, con la representante, Nancy Pelosi, lista para volver a tomar el martillo de mando como presidente de la Cámara de Representantes, el más alto cargo que una mujer ha ocupado en Washington. Y eso da pie a una incómoda pregunta para el partido: Dos años después de que Hillary Clinton perdiera la contienda por la presidencia, ¿acaso los demócratas están listos para nominar a otra mujer que enfrente al presidente Donald Trump?“Las mujeres votantes y mujeres activistas se siente mucho más empoderadas que nunca”, dijo Cecile Richards, quien dirigió la Federación de Planificación Familiar por más de una década, en una entrevista. “No sé si será en el primer lugar o en el segundo lugar. Pero no me imagino que no haya una mujer en la contienda, debido a que las mujeres lo van a exigir”.Claro que hay muchas mujeres en la contienda para el 2020. Las senadoras Elizabeth Warren de Massachusetts, Kamala Harris de California, Kristen Gillibrand de Nueva York y Amy Klobuchar de Minnesota están activamente considerando emprender sus campañas presidenciales y podrían convertirse en candidatas formales. En una entrevista esta semana, Harris dijo que, “Eso espero” que los eventuales competidores presidenciales demócratas sean representantes de la población estadounidense cuando se trata de ambos géneros y diversidad de razas. Harris se rehusó a pronosticar algo más sobre la primaria debido a que “No sé quiénes serán los competidores”.Pero el enfoque en los hombres demuestra lo difícil que puede ser para las mujeres llegar a tener el poder político en los más altos niveles. Amanda Litman, cofundadora del grupo defensor Run for Something (Lucha por Algo) y ex directora del correo electrónico de Clinton, dijo en una entrevista que los primeros sondeos que muestran a Biden, Sanders y O’Rourke ocupando los primeros lugares entre los competidores demócratas están “midiendo meramente el reconocimiento de sus nombres, y las cosas que uno debe hacer para que su nombre sea reconocido intrínsecamente favorecen a los hombres”.Hasta la misma Hillary Clinton ha dicho que su derrota fue por culpa de esas fuerzas sexistas —y algunas demócratas expresaron sus inquietudes de que tales obstáculos aún persistan. La senadora Jeanne Shaheen, una demócrata del estado de New Hampshire, dijo que, “Las mujeres siempre tienen que lidiar con esas fuerzas”.Pero Shaheen, quien dijo a la Associated Press que ella ha “hablado con un número de mis colegas” que consideran contender por la Casa Blanca, y puso muy en claro que lo que ella ve es “un campo abierto, y una oportunidad para quien sea que esté interesado en contender pueda romper las barreras”.John Neffinger, un estratega demócrata que ayudó a Clinton a prepararla para sus debates con Trump, dijo que parte del “obstáculo más grande para las mujeres” que buscan la presidencia, tiene que ver con la realidad de que la cultura estadounidense, incluyendo los medios, trata a las candidatas mujeres de manera distinta.“Los demócratas no sólo quieren a un candidato que les agrade —quieren a uno con el que los votantes en la elección general se sientan confiados de ponerlo al mando”, dijo. “Todo esto está cambiando para bien, y cada candidato es juzgado en base a sus méritos, pero las investigaciones sugieren que aún es muy difícil para que una mujer logre hacer eso”.El senador de Virginia, Tim Kaine, el compañero de campaña de Clinton en el 2016, dijo que a pesar “de la tan significativa doble moral que le fue aplicada a ella versus el presidente” el también ve la “fealdad” visible en dicha contienda como ultimadamente “energizar a los votantes, voluntarios y candidatos” antes del 2020.“Entonces, ¿sería acaso un factor? Sí, claro que sería un factor”, dijo Kaine en una entrevista. “pero creo que ahora podrían estar más decididos a finalmente romper ese techo de cristal”.Los tres hombres que han estado atrayendo la mayor atención para el 2020 entre los demócratas tienen esos altos perfiles por una razón: Biden se lanzó por la presidencia él mismo en dos ocasiones antes de convertirse en vicepresidente, mientras que Sanders por poco vence a Clinton en la primaria, y O’Rourke se convirtió en un fenómeno nacional en su contienda por el Senado. Notablemente, Aún con toda la distinción que O’Rourke ha amasado entre los más leales partidistas, el representante de 46 años sigue siendo en gran parte un desconocido para la mayoría de los estadounidenses. Un sondeo de la Universidad Quinnipiac, dado a conocer esta semana, encontró que 55 por ciento de los votantes no han escuchado lo suficiente para llegar a un veredicto en torno a él, con 24 por ciento calificándolo de manera favorable y un 20 por ciento de manera desfavorable. Harris obtuvo un resultado similar en el sondeo, con 57 por ciento diciendo que no han escuchado lo suficiente sobre ella.Mientras las primeras fases de la campaña emprenden su marcha, algunos actores clave dijeron que la electabilidad —no la demografía— será el factor más importante.Al gobernador de California, Jerry Brown, quien se retiró de la contienda presidencial, se le preguntó esta semana si afectaba al partido tener a tres hombres anglosajones —Biden, O’Rourke y Sanders— entre los favoritos demócratas. Brown respondió llanamente: ¿Qué tienen de malo los hombres anglosajones?” agregando que “probablemente seguirán al mando por un buen tiempo”.“Miren, no se trata del color de la piel, se trata sobre quién es la persona adecuada con el set adecuado de cualidades para dirigir a una nación”, dijo. “Esa podría ser un hombre o una mujer, podría ser alguien con antecedentes muy diferentes a los que hemos visto por la mayor parte de la historia”.Gary Hirshberg, un importante donador demócrata de New Hampshire, dijo que él no tiene “intención de darle importancia a si el mejor candidato es mujer, hombre, de color o caucásico, y espero que mis compañeros demócratas eviten caer en esa trampa, también”.Niki Neems, una activista de 51 años de Iowa, quien se unió con Sanders en lugar de Clinton en el 2016, se sentía más a fin con su estilo contestatario, mientras que sus amigos optaron por elevar a una mujer. Considerando el 2020, ella está más enfocada en ganar que en fijar un precedente.Yo estoy a favor de la persona mejor calificada, no apoyaría a una mujer por el sólo hecho de que es mujer”, según dijo Neems. “Pero sí me causa algo de inquietud en pensar que hay dos hombres anglosajones contendiendo, considerando la manera en que el mundo está cambiando”.La operante demócrata, Stefanie Brown James, cuyo comité colectivo de acción política trabaja para rendir apoyo a los candidatos afroamericanos, no le sorprende todo el alboroto en torno a las “opciones más obvias” de Biden, Sanders y O’Rourke.“No creo que la época en la que vivimos requiera de las opciones más obvias”, dijo James. “Creo que requiere de una nueva manera de hacer las cosas”.Aun así, ella dijo que las votantes afroamericanas son “muy pragmáticas”, por lo que realmente creo que la mejor persona para el puesto es la que debe ganar”, ya sea un hombre anglosajón o una mujer.Una de las demócratas más abiertamente preocupadas de que desde el comienzo toda la atención esté enfocada en los candidatos varones, de hecho, es una de las mujeres contendientes.Gillibrand dijo a CNN esta semana que “sí”, a ella le preocupa la prominencia que hay en torno a tres hombres anglosajones en los primeros pronósticos para el 2020: “Yo aspiro a que nuestro país llegue a reconocer le belleza de nuestra diversidad en algún momento en el futuro, y espero que algún día tengamos a una mujer presidente”.