Abandona ICE a cientos de familias migrantes

En la víspera de Navidad, cientos de familias migrantes centroamericanas fueron abandonadas –sin previo aviso a las autoridades locales o a los albergues– por agentes de Inmigración y Aduanas (ICE) en una central de autobuses del Centro de la ciudad.El domingo por la tarde, un total de 211 migrantes, recién liberados del centro de detención de ICE, fueron trasladados a las instalaciones de Greyhound, en el 200 Oeste San Antonio. Sin comida ni bebida, con sus escasas pertenencias, fueron dejados en la estación con sus documentos de liberación en la mano.Vehículos oficiales trasladaron a la central a los migrantes –quienes cuentan con familiares en EU– el domingo por la tarde. El lunes, se repitió el operativo y al menos 150 fueron trasladados por ICE a la estación. Se espera que este 25 de diciembre sean liberados otras decenas más.Confundidos, hambrientos y sin siquiera saber dónde estaban, el grupo de migrantes, conformado por hombres, mujeres y niños, se quedó dentro de la central para mitigar el frío ya que la mayoría no tenía dinero para comprar un boleto de autobús o al menos un celular para llamar a sus familiares.“Estamos solos, no tenemos a nadie (en El Paso)”, comentaban los migrantes mientras esperaban en la estación.La solidaridad de los paseños, empero, quedó de manifiesto: tanto el domingo como el lunes, decenas de fronterizos acudieron a la estación para repartir alimentos, agua e incluso juguetes a las familias migrantes.El representante federal Beto O’Rourke acudió el lunes por la tarde al lugar y ayudó a los voluntarios con la repartición de comida.“ICE cometió un error al no notificar a la comunidad sobre la liberación”, expresó el congresista.El lunes por la tarde, algunos de los migrantes fueron trasladados a albergues, escuelas y hoteles administrados por Casa Anunciación.De acuerdo con Rubén García, director de Casa Anunciación, una organización a favor de los migrantes, ICE no les informó nada sobre la liberación de este grupo de migrantes, quienes en su mayoría provenían de El Salvador, Guatemala y Honduras.“Cada semana recibimos alrededor de dos mil refugiados como parte de un trabajo conjunto pero esta vez no avisaron, por lo menos no a mí o al juez del Condado (Rubén Vogt) que el domingo estuvo ahí y tampoco sabía nada”, dijo.García explicó que debido a que no tenían contemplada la llegada de más migrantes, les tomó varias horas poder conseguir refugios dónde hospedarlos, ya que el albergue que él dirige está a su máxima capacidad.“Afortunadamente les pudimos conseguir albergue a todos para que pasaran la noche y ya veremos cómo ayudarlos a llegar a su destino”, indicó.En las hojas de liberación que ICE les dio a los migrantes viene una dirección de un familiar que vive en Estados Unidos y donde tienen que esperar a ser llamados para ser presentados ante un juez migratorio.García hizo énfasis en que los más de 200 migrantes que fueron abandonados en la zona Centro eran sólo familias centroamericanas, a quienes ICE no les encontró lugar en sus centros de detención.“Solamente había papá con hijos o mamá con hijos, ninguno de los que estaban ahí era un hombre o mujer solteros y los soltaron porque no tuvieron dónde meterlos”, reiteró.Según García, a los migrantes que cruzan solos los llevan de inmediato a los centros de detención, pero en el caso de las familias es más complicado y por eso están tomando opciones alternativas de detención.“Sueltan a las personas, pero las están monitoreando porque se tienen que reportar con la agencia hasta que sea su turno de ir con el juez de migración para resolver su proceso”, mencionó.García señaló que no es la primera vez que ICE deja a grupos de migrantes en las calles. Archivos periodísticos muestran que previamente los migrantes ya han sido dejados cerca de iglesias o en la central camionera como en esta ocasión.