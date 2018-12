El congresista paseño Beto O’Rourke arremetió en contra del presidente Donald Trump, acusándolo de convertir a Estados Unidos en “una burla”, tras promover el cierre parcial del Gobierno federal por no haber obtenido el financiamiento por $5.7 billones de dólares para la construcción de su muro fronterizo.A través de un artículo –que se ha vuelto viral– publicado en la web www.medium.com, O’Rourke cuestiona cómo es posible que el Gobierno del país más grande que el mundo haya conocido, “la nación más rica y poderosa del planeta”, se encuentre cerrado “hasta nuevo aviso”.El texano convoca a resolver el cierre de la actividad oficial por encima de las perspectivas partidistas ya que, asegura, de ello depende el definir si continuaremos viviendo en la mayor democracia del mundo.“Se trata del futuro de nuestro país, ya sea que nuestros hijos y nietos nos lo agradezcan o nos culpen”, asegura O’Rourke en el escrito, titulado “Closed Until Further Notice” (“Cerrado hasta próximo aviso”).El ensayo de Beto O’Rourke fue publicado en un momento decisivo en su carrera política: aunque perdió la contienda por el Senado de Texas ante el titular, el republicano Ted Cruz, el paseño aparece en la lista de los tres miembros del Partido Demócrata con más posibilidades de convertirse en candidato presidencial para el 2020.Y aunque Beto asegura que no ha definido cuál será su siguiente paso en la política, el escrito lo coloca como uno de los elementos claves de la resistencia anti-Trump a nivel nacional.Convertido O’Rourke en una estrella emergente de la política a nivel nacional, Donald Trump ha lanzado ataques en contra del paseño.“Felicidades por tu triunfo”, dijo Trump el viernes 21 al senador Ted Cruz en la Casa Blanca. “Ganaste con facilidad. Ahora él [O’Rourke] se lanza para presidente. Pensé que tenías que ganar antes de correr para presidente”.El “apagón” –“shutdown”– del Gobierno federal ocurrió a partir de las cero horas del sábado 22 de diciembre, tiempo de Washington. Se dio luego que los senadores demócratas se negaron a aprobar un presupuesto que incluya $5.7 billones que pide el presidente Trump para la construcción del muro fronterizo en los límites con México, una de sus promesas de campaña.Se trata del tercer cierre parcial de las actividades gubernamentales bajo la administración de Donald Trump: el anterior se registró en enero de 2018.El sábado al mediodía, tiempo de Washington, el Senado se reunió sin alcanzar ningún acuerdo con el Poder Ejecutivo que revierta el cierre que afecta al 25 por ciento del Gobierno. El paro se extenderá por lo menos hasta el jueves, después de Navidad, cuando los senadores se vuelvan a reunir.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.