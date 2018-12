En lo que va del 2018 las fatalidades viales son problema constante en las calles de El Paso, lo que ha incrementado el número de muertes considerablemente a comparación del año pasado.De acuerdo con información proporcionada por la Policía de El Paso (EPPD), para estas fechas en 2017 se habían registrado 52 fatalidades, mientras que este año llevamos 69 muertes.El caso más reciente fue la muerte de David Buzo Peña, de 78 años, quien fue atropellado por un motociclista la mañana del pasado domingo en la cuadra 1700 de la calle Alabama.Aparentemente adulto mayor trató de cruzar la calle por un área no designada para peatones y fue impactado por Max Vicente Treviño, de 26 años, quien viajaba a bordo de una motocicleta Yamaha 2002.EPPD indicó que Treviño se debate entre la vida y la muerte, debido a que presenta graves lesiones ya que al momento del accidente no traía casco.Cifras proporcionadas por EPPD muestran que de las 69 fatalidades, casi la mitad han involucrado peatones que deambulan por lugares que no están designados para ellos.Es decir, 32 peatones han muerto este año, siendo uno de los casos más sonados el del migrante guatemalteco Tomás Marcos Hernández, de 50 años, quien murió tras ser atropellado, justo después de haber cruzado la valla fronteriza.En entrevista previa, Enrique Carrillo, vocero de EPPD, explicó que lamentablemente en la mayoría de los casos donde se ven involucrados peatones, son ellos quienes provocan los accidentes que en ocasiones les cuestan la vida.¿Que ha provocado este aumento?Para Lauren Macías, vocera del Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), las cifras de accidentes fatales han aumentado debido a que hoy en día tanto conductores y peatones se distraen fácilmente con sus celulares.“Es muy común ver a las personas con el celular en la mano y eso no les permite que pongan atención en el camino”, señaló.La vocera explicó que otros dos factores que han contribuido en el número de fatalidades son los automovilistas que conducen a exceso de velocidad o en estado de ebriedad.“Al ir a alta velocidad o tomado no le permite al conductor reaccionar a tiempo. Porque las cosas cambian minuto a minuto mientras manejan y al no poder controlar su automóvil terminan accidentándose”, reiteró.Macías indicó que durante la época navideña los accidentes tienden a subir debido al consumo de alcohol.Explicó que en el estado de Texas en 2017, se registraron 2 mil 469 accidentes, de los cuales hubo un total de 99 fatalidades.

