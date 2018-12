Vuelve a casa, sin vida

El cadáver de Jakelin Caal Maquín, la niña de 7 años que murió bajo la custodia de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), llegó a su ciudad natal, donde será su última morada, según informó la cadena televisiva CNN.La menor, que huyó del país en compañía de su padre, Nery Gilberto Caal, de 29 años, se encontraba en busca de una vida mejor en Estados Unidos, sin embargo 48 horas después de que agentes de la Patrulla Fronteriza los detuvieron en el poblado de Lordsburg, Nuevo México.El ataúd blanco con contenía el cuerpo de la menor fue recibido ayer por la tarde en el aeropuerto internacional de la Ciudad de Guatemala por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores del país y luego fue cargado en la parte trasera de un coche fúnebre negro por trabajadores con chalecos naranjas.Ningún miembro de la familia estaba ahí para recibirla. Domingo Caal, el abuelo de la niña, dijo a The Associated Press que la familia no tenía dinero para viajar de su aldea a la capital de Guatemala.En la casa de Domingo Caal, en el pueblo de San Antonio Secortez, en el departamento de Alta Verapaz, los familiares instalaron un pequeño altar de madera flanqueado por jarrones llenos de flores, con fotografías de Jakelin y el mensaje escrito a mano, “Te extrañamos”. Detrás de la casa, docenas de mujeres preparaban tamales y frijoles para alimentar a los dolientes.Caal y su padre, Nery Caal, viajaban con un grupo de 163 inmigrantes que llegaron a la frontera de Nuevo México a principios de este mes. Después de que fueron detenidos el 6 de diciembre, el padre le dijo a un agente federal que la niña estaba enferma y vomitaba.Luego de trasladarla por vía aérea a un hospital local la menor perdió la vida el pasado 8 de diciembre. (Con información de The Associated Press)

