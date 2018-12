Aceptaría Trump menos dinero para muro fronterizo

Washington— Un alto funcionario de la Casa Blanca señaló ayer domingo que el presidente Donald Trump está dispuesto a aceptar menos dinero del que exige para construir un muro fronterizo entre México y Estados Unidos, pero un demócrata en el Congreso dijo que, aunque su propia oferta podría ser mejorada, todavía no estarán de acuerdo con una pared.Los reportes televisivos hicieron poco para inspirar la esperanza de que el cierre de la temporada navideña de algunas operaciones del Gobierno federal terminará más tarde esta semana, cuando la Cámara de Representantes y el Senado tengan previsto reunirse nuevamente.De hecho, el jefe de personal de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, advirtió que el cierre podría extenderse hasta enero, cuando se asiente un nuevo Congreso.Mulvaney, quien también dirige la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, dijo que está esperando una respuesta del líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, luego de que la administración le presentó a Schumer unaEl jefe de personal de la Casa Blanca ocultó detalles específicos, pero colocó la oferta entre los 5.7 billones solicitados por Trump y los 1.3 billones que los demócratas están ofreciendo.“Nos bajamos de los cinco y esperamos que suban de sus 1.3”, dijo Mulvaney.El comentario del director sobre la postura suavizadora del presidente se produjo menos de 24 horas después de que un alto funcionario de la administración insistió a los reporteros el sábado para que el Congreso aceptara las demandas de Trump, destacando la naturaleza impredecible del estilo de negociación de Trump.El senador Dick Durbin, demócrata por Illinois, argumentó en cambio por el aumento del uso de la tecnología a lo largo de la frontera en lugar de construir “algún muro medieval”.Cuando se le preguntó si estaba dispuesto a aumentar el monto siempre que el dinero no se gastara en una pared, Durbin respondió: “Absolutamente”.Un estancamiento sobre el muro llevó a partes del Gobierno a cerrar el sábado después de que expiraran los fondos para numerosos departamentos y agencias. Se esperaba que el cierre, que afectó a cientos de miles de trabajadores federales en todo el país, se prolongara al menos hasta fines de esta semana después de que la Cámara de Representantes y el Senado se reunieron en una rara sesión de fin de semana sin lograr acuerdos.Lunes y martes, Nochebuena y Navidad, respectivamente, son días festivos federales, lo que significa que el Gobierno federal estaría cerrado. El miércoles es el primer día en que el público podría comenzar a sentir los efectos de un cierre, dijo Mulvaney.Mulvaney predijo que el cierre se podría extender a enero, cuando los demócratas asuman el control de la Cámara de Representantes tras sus victorias en las elecciones de medio término.Los demócratas se mantuvieron firmes el domingo en oposición a un muro, que Trump prometió a su base política que construiría. Mulvaney dijo que “el presidente no va a aceptar un no sobre el dinero para un muro fronterizo”.Trump enfrentó la resistencia de algunos republicanos. El retirado senador Bob Corker, de Tennessee, quien criticó a Trump por otros asuntos, calificó la batalla por la financiación del muro fronterizo como una “pelea inventada para que el presidente parezca que está peleando”.“Esto es algo innecesario. Es un espectáculo. Y, francamente, es juvenil. Todo es juvenil”, dijo Corker al argumentar sobre medidas reales que sostiene que asegurarán la frontera mejor que un muro.Trump tuiteó el domingo, el segundo día del paro, que lo que se necesita es “un muro tradicional que funcione”, no drones aéreos u otras medidas que “sean maravillosas y muy divertidas”, pero no la respuesta para abordar las drogas, las pandillas y el tráfico de personas y otros elementos delictivos que ingresan al país.Trump había hecho campaña con la promesa de construir el muro y obligar a México a pagar por ello. México se ha negado.Schumer y el vicepresidente Mike Pence se reunieron el sábado a solicitud de la Casa Blanca, según la oficina de Schumer. Pero el portavoz del senador dijo que permanecían “muy distantes” sobre un acuerdo de gasto.Schumer dijo que el “cierre de Trump” podría terminar inmediatamente si el presidente abandona el muro.Los demócratas dijeron que estaban abiertos a propuestas que no incluían el muro, que Schumer dijo que era demasiado costoso e ineficaz. Se han ofrecido a mantener el gasto en los niveles existentes de 1.3 billones para cercas fronterizas y otras medidas de seguridad.Los senadores aprobaron un acuerdo bipartidista a principios de semana para mantener al Gobierno abierto hasta febrero y proporcionar dicha cantidad para proyectos de seguridad fronteriza, pero no para el muro.