Inicia cierre gradual de albergue en Tornillo

Más de 100 personas se reunieron para cantar villancicos y dar un mensaje de aliento a los más de 2 mil 800 niños que se encuentran recluidos en el Centro de Detención de Tornillo, Texas, ahora con la esperanza renovada de que se liberará a los menores y que cesarán sus operaciones en corto plazo.En una visita sorpresiva el representante Beto O’Rourke se presentó en el lugar y dirigió unas palabras a los presentes sobre su encuentro con el director del albergue, conocido también como la ‘Ciudad de Tiendas de Campaña’ (carpas).“Regresé a Tornillo y platiqué con el CEO del campamento de carpas, y me dijo que ya no aceptará niños adicionales, lo que quiere decir que a mediados de enero Tornillo cerrará sus puertas”, dijo O’Rourke.“No podemos darnos por vencidos, no podemos dejar de presentarnos aquí. Vamos a regresar de nuevo, y de nuevo hasta que el campamento cierre en definitiva”, afirmó el aún congresista.O’Rourke sostuvo que su encuentro con el director del centro dejó buenas noticias, al afirmar que gradualmente se liberará a los menores, y que la única limitante sería el poder encontrar vuelos a sus destinos, situación complicada por la temporada navideña y de fin de año.“Se me dijo que hay más de 300 menores listos para ser reunificados con sus familias, pero ante la falta de espacio en los vuelos en la temporada navideña me pidió que hiciera público este mensaje para decirle a la gente que pueda ceder su asiento en vuelos que salgan de El Paso, que lo haga”, sostuvo el representante O’Rourke, quien dio crédito a quienes han hecho presencia en el lugar protestando pacíficamente desde hace más de dos meses.Desde temprana hora se reunieron los manifestantes, quienes escucharon los mensajes del senador José Rodríguez, de la activista Verónica Frescas, y de otras personas que llegaron de diferentes partes del país para hacer escuchar sus voces entonando cantos navideños, y gritando a una sola voz “No Están Solos”.“Todos los que estuvieron presentes son personas maravillosas, de diferentes orígenes y que vinieron de diferentes partes del país”, informó Diana Martínez, del comité organizador del evento.“Ellos literalmente venían desde Berkeley hasta Brooklyn y lugares intermedios. Todos trajeron consigo sus talentos, sus fuerzas y recursos para estos niños que nos importan tanto”, afirmó Martínez, quien dio cuenta de los visitantes provenientes de Colorado, California, Nuevo México, Texas y Nueva York.“Estamos aquí para recordarles a nuestros compatriotas y a todo ser humano que el pedir asilo, después de huir de condiciones terribles de sus países, no es un crimen”, sostuvo Verónica Frescas, una de las primeras oradoras del evento “Caroling at Tornillo”.“Nuestro principal objetivo al estar aquí es mostrarle un poco de amor, en vísperas de la Navidad, a estos niños que han estado detenidos en algunos casos por meses”, agregó Frescas.Mientras otros de los presentes recitaban poemas, o cantaban canciones, todos se unían en un grito tratándole de decir a los menores el motivo de su presencia.“Somos un país formado por migrantes, y las políticas de la administración del presidente Trump no va a cambiarnos, es lo que somos, nadie va a cambiar nuestros valores”, dijo por su parte el senador José Rodríguez al tomar la palabra.“Mientras sigamos estando aquí, mientras la gente siga apoyando y mostrando cariño a estos niños, estoy seguro que seguiremos de pie como lo que somos, una nación de inmigrantes”, afirmó el senador.