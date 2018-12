[email protected]

San Jerónimo, Chihuahua— Debido a las festividades navideñas, ayer se abarrotó el cruce internacional Santa Teresa-San Jerónimo con filas que, de acuerdo con los usuarios, fueron de hasta cuatro horas para cruzar en ambos sentidos: tanto rumbo al lado mexicano como para ingresar a Estados Unidos.Algunas de las personas en la fila entrevistadas por El Diario indicaron que la gran cantidad de vehículos en el lugar se debió a que “muchos se fueron con la finta”, ya que por lo regular dicho cruce es el que presenta menores tiempos de espera.Alfonso Licón, procedente de Saucillo, Chihuahua, señaló que llevaba cuatro horas esperando cruzar a los Estados Unidos. Del mismo modo, el señor José Vega, comentó que su madre llevaba el mismo tiempo pero dirigiéndose del vecino país a esta frontera.“Llevo cuatro horas. Por lo regular no nos había tocado esto, eh. Venimos desde la mañana y ya nos tocó esto. Tengo cuatro horas (en espera) más las seis de viaje, ya tenemos 10 horas. Vamos con familiares a pasar la Navidad (…) Una persona se quiso meter ahorita a la fila y lo sacamos entre todos. Le dijimos al señor que se saliera, que no abusara, me contestó ‘ya estoy aquí’ pero como que después recapacitó y se fue”, comentó Licón.A su vez, Vega dijo que su madre vive en El Paso y se dirigía a esta ciudad de visita por las fiestas. “Le dije ‘acá por Santa Teresa está bien fácil (el cruce) mamá’ pero pues no”, comentó.Lo anterior sucedió en un contexto en el que, a mediados del pasado noviembre, Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) informó que la totalidad de los puentes internacionales se verían ralentizados en su flujo cotidiano debido a que destinó personal a los estados de Arizona y California en apoyo a su institución por la llegada de la caravana de migrantes centroamericanos.En su sitio Border Wait Times, CBP indicó a las tres de la tarde –tiempo en el que se hicieron las entrevistas– que el puerto de Santa Teresa, Nuevo México, presentaba un tiempo de cruce de 75 minutos. Es decir, 1 hora 15 minutos, tiempo totalmente discordante al indicado por los usuarios. Se intentó comunicación con CBP pero al cierre de la edición no hubo respuesta del área de comunicación para saber a qué se debió el contraste en los tiempos de espera.“Regularmente cruzo por aquí, Zaragoza y los demás puentes nomás no. Cruzamos por aquí porque tentativamente está más despejado que cualquier otro acceso. Ahora lo encontramos terrible. Es caótico, le he estado marcando al 911 para que mande una patrulla porque (otros guiadores) llegan y se meten sin hacer fila, y es frustrante. Tenemos 1 hora y media en la fila, y estamos dos kilómetros para atrás todavía, y otras personas llegan y se meten”, dijo Cuitláhuac García.Agregó que unos guiadores estuvieron a punto de liarse a golpes por sucesos similares. Mientras permaneció en el sitio, El Diario pudo atestiguar que una camioneta blanca Ford Edge con placas de Texas KNM 44-45 conducida por dos hombres se metió a la fila. Los tripulantes sólo se reían mientras las personas sonaban el claxon en desacuerdo; no hubo autoridad que pusiera orden.“Este abusón se nos metió a la brava y es de Texas el pobrecito. Vamos a visitar a un hijo que tenemos allá (en Estados Unidos). Ya comimos papitas, ya dormimos, se me acabó la gasolina, tuve que regresar a poner pero el señor de atrás me cuidó mi lugar, señaló Jesús Villagrán, procedente de la ciudad de Chihuahua.En el cruce, mientras la fila se acrecentaba, algunos vendedores paseaban entre los vehículos ofreciendo sus mercancías, pero indicaron que pese a la temporada vacacional las ventas han sido bajas.