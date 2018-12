Para conmemorar y honrar la memoria de las personas sin hogar que murieron en los 12 últimos meses en la ciudad, organizaciones dedicadas a su cuidado organizaron una ceremonia religiosa en la iglesia Metodista Unida Emmanuel, ubicada en el 12021 Magoffin.La ceremonia, denominada ‘Ilumina la Noche’ –Light up the Night– incluyó la lectura de nombres de las personas fallecidas, oraciones, recuerdos personales, encendido de velas, comentarios interreligiosos y un minuto de silencio.“Es muy importante recordar que tenemos gente que vive en las calles y que necesita ayuda. Muchas de las veces no se acuerdan de ellos cuando mueren y no tienen dónde descansar en paz, nosotros hacemos esa parte que merecen”, dijo Cristina Paz, directora del Centro San Vicente.Manifestó que de diciembre del 2017 a diciembre de 2018 murieron 21 personas sin hogar prácticamente en las calles de la ciudad aunque pudieran ser más. “La mayoría mueren solitos y aquí estamos recordándolos”, afirmó.“Esta es la noche más oscura del año y por ello prendemos las velas con el fin de iluminarla”, comentó el pastor Salvador Perales de la iglesia Metodista Unida Emmanuel, quien ofreció el Santuario para oficiar la ceremonia.De acuerdo a los organizadores, la ceremonia se lleva a cabo desde los últimos siete años a la cual asisten miembros de la comunidad, defensores sin hogar, proveedores de servicios, personas sin hogar, líderes religiosos e invitados para al final compartir el pan y la sal.El Centro San Vicente convoca en conjunto con el Centro de Oportunidades para las personas sin hogar mientras que la Iglesia Metodista Unida Emmanuel, abre las puertas para realizar la conmemoración de aquello que murieron mientras se encontraban sin hogar.

