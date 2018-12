Regalan felicidad a estudiantes

Para dar una sonrisa y satisfacer un poco las necesidades por las que atraviesan los estudiantes, maestros y personal administrativo de la escuela Irvin High School y miembros de la comunidad entregaron regalos en la víspera de la Navidad.“Es increíble, estoy muy agradecida porque en verdad no me esperaba esto. Al entrar empecé a ver todos esto y ‘wow’ fue una gran sorpresa”, dijo emocionada y con lágrimas en los ojos Isla Aguilar, alumna del grado 12, al recibir una bicicleta y tres regalos adicionales.Y es que los ‘Ángeles de Irvin’ como se autodenominan desde hace un par de años llegaron cargados de regalos encabezados por el singular personaje Santa Claus para entregar presentes a los colegiales.“Este evento es muy importante para mí y todo el personal porque es una época en la que podemos compartir con los muchachos y darles felicidad”, dijo MaryAnna Giba, directora de la casa de los Rockets.Durante una ceremonia organizada en la biblioteca del plantel ubicado en el noreste de la ciudad, 173 alumnos recibieron ropa, balones, tarjetas de regalo, entre otros artículos por parte de profesores, soldados de Fort Bliss y personal de TexasDOT.“Este día es muy especial porque recibí un vale para adquirir un ‘libro del año’, –Year Book 2018–.Yo quería uno pero no tenía dinero para comprarlo”, afirmó Andrea Pérez, tras comentar que viven muy ‘ajustados’ económicamente porque su padre gana poco dinero.Y es que Andrea al igual que la mayoría de sus compañeros, son alumnos que provienen de familias de escasos recursos y difícilmente reciben un regalo por parte de sus padres.“Muchos de nuestros estudiantes no reciben un regalo en Navidad y nosotros quisimos ser esos ángeles para darles un momento de felicidad” dijo Elda Armendáriz, subdirectora de IHS.Agregó que es una comunidad necesitada y merecen un objeto material el cual les permita satisfacer algunas de sus necesidades ya sea para ellos o sus seres queridos.Manifestó que la idea de la implementación de este programa caritativo nació en 2017 luego de leer una serie de cartas enviadas por los alumnos al concurso auspiciado por la tienda departamental Macy’s y en la que por cada carta enviada ofrecía un dólar.Con voz entrecortada explicó que al leer algunas de las cartas detectaron la gran necesidad por lo que seleccionaron a 81 alumnos para ofrecerles un regalo y hacerlos sentir que estábamos en Navidad.Pero la iniciativa, la cual creció en más de un 100 por ciento en comparación al año pasado, también ha contribuido a que los propios estudiantes conozcan sus necesidades y se apoyen entre sí.Por su parte Vianey Mendoza, quien desea estar con su familia en especial con su padre recibió una tarjeta de regalo. “Me siento muy feliz porque todos agarraron muchos regalos… quiero disfrutar y comer con mi familia en especial con mi padre que está en Juárez”.Para los directivos de la institución el instituir este programa en una escuela de nivel medio superior es atender las necesidades de estos jóvenes faltos de atención y motivarlos para que sigan adelante.Estudiantes como Isla Aguilar afirman estar conscientes que en la cuestión económica todos atraviesan una brecha complicada pero muchas veces lo que en realidad necesitan es un poco más de atención y cariño.“Sentirnos amados y unidos en nuestras casas con nuestros padres, hermanos y amigos, eso es lo mas importante”, dijo la alumna amante del periodismo, al igual que su abuela, pero que sueña con convertirse en una criminóloga, en el área de la prevención del delito.Mientras tanto espera a partir de enero cubrir las asignaciones, con cámara en mano, que su maestra de periodismo le indique, pero ahora abordo de su nueva bicicleta. "Ahora sí tengo en que transportarme ”, concluyó.

