Padecen paseños por desviaciones viales

En esta temporada de fin de año, no sólo se presenta comúnmente un incremento de tráfico vehicular en la frontera por los compradores que acuden a centros comerciales. También se ha presentado un aumento en las obras viales, desviamientos, construcciones y cierre de algunas de las arterias principales.El Paso es conocido por su comida, por su gente trabajadora, por diversos emblemas fronterizos como la Estrella de la Montaña Franklin, pero también por sus infinitas construcciones.El encontrarse barriles naranjas y señales de desviación, se ha vuelto cosa de cada día, de acuerdo con guiadores.“Es un cierre de calles cada fin de semana, a veces no se da uno cuenta y se queda uno atorado en el tráfico por más de 40 minutos”, dijo Edith Loera, residente de la Ciudad.Incluso en redes sociales, el hecho ha sido utilizado como material para ‘memes’: imágenes con textos humorísticos. En “memes” se señala, en tono de broma que “si conoces El Paso, de seguro has visto un cono naranja y un letrero de ‘road work’ –‘obras en la carretera– en alguna de sus calles”.El Departamento de Transporte de Texas, (TXDoT), informa que para el 2019, gran parte de la construcción sobre la Interestatal 10 (I-10) estará terminada, pero se iniciarán con nuevos proyectos en el Centro y el Este de El Paso, lo que significa que los trabajos de construcción seguirán por lo menos durante todo el próximo año.El proyecto GO10 de TxDOT es uno de los más grandes en los que la dependencia ha estado trabajando durante los últimos años.El compromiso por un total de 158 millones de dólares comenzó en abril del 2015 y tiene como objetivo mejorar el tráfico vehicular y la seguridad del I-10 en la región de El Paso.En el Oeste, Mesa Street, Sunland Park Drive y Executive Center Boulevard, han sido una de las salidas principales en donde se han visto grandes renovaciones, pero también un sin fin de desviaciones, cierres y demoliciones.En 2018, los proyectos más sobresalientes incluyeron interruptores de tráfico en North Mesa Street y Sunland Park Drive, y nuevas conexiones de alta velocidad al proyecto Border West Expressway a través de rampas de conexión directa entre I-10 y Paisano Drive, de acuerdo con TXDoT.Aunque se finalizarán algunos de los antes mencionados, durante el primer trimestre del 2019 habrá de nuevo desviaciones y cambios de tráfico de los carriles colectores-distribuidores a los carriles principales recién pavimentados del I-10 entre North Mesa Street y Resler Drive.Los conductores que viajan hacia el Este verán el cambio a principios de enero, informó TXDoT y aquellos que viajan hacia el Oeste pueden esperar ver el cambio en su ruta a fines de enero.La dependencia también informó que a finales de enero o principios de febrero se cerrará permanentemente la rampa de salida de Resler en dirección al Oeste. La nueva salida Resler se abrirá en abril.La apertura de Border West Expressway, -la cual tendrá un sistema de cobro de peaje-, está programada para este 2019.El proyecto será una ruta alternativa al I-10 y completará el circuito alrededor de la ciudad. Está ubicado al oeste del centro de El Paso, al sur de la I-10 y se extiende aproximadamente a 7.4 millas de Racetrack Drive cerca de Doniphan Road, a una milla al este de Park Street.El trabajo está programado para completarse a fines del verano del siguiente año e incluye un puente de una milla de largo que se extiende a lo largo de la frontera de los Estados Unidos con México.En el Este de El Paso, el proyecto de rampas trenzadas cambió las rampas sobre el I-10 cerca de los centros comerciales Cielo Vista y The Fountains at Farah. El proyecto, que comenzó en enero, dio lugar a nuevas salidas de Hawkins hacia el este y hacia el oeste y la mitad de la rampa.Se espera que la rampa en dirección al este de Hawkins, que se ampliará en la I-10 y la segunda mitad, esté abierta en el primer trimestre del 2019.Las mejoras de Montwood y Zaragoza incluyen pavimento de concreto, reemplazo del muro de contención, sistema de alcantarillado pluvial, estanques de retención, iluminación, señalización y paisajismo. Este proyecto será el primero en El Paso y el segundo en el estado en utilizar paneles de concreto prefabricados. El trabajo previo comenzó en noviembre y la fecha de finalización estimada es mayo de 2020.‘I-10 Connect’ es el proyecto para la convergencia entre las tres autopistas que conectan toda la ciudad.Inicia desde el Freeway US-54 al I-10 y se extiende desde el I-10 hasta el Loop 375 (Carretera Fronteriza César Chávez).Proporcionará acceso al Puente Internacional Córdova-Américas. Consiste en construir conectores directos, rampas, carriles auxiliares, ensanchar rampas existentes y conectores entre I-10, el 54 y el Loop 375. El proyecto mejorará la movilidad y abordará la congestión en la red vial existente, de acuerdo con TXDoT. Se espera que el proyecto comience en febrero y se complete en 2021.El Distrito de TxDOT El Paso cubre casi 22 mil millas cuadradas en los seis condados de Brewster, Culberson, El Paso, Hudspeth, Jeff Davis y Presidio.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.