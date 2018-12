El Paso— El cierre parcial –‘apagón’– del Gobierno federal ha tenido un impacto directo en los parques nacionales del área metropolitana de El Paso, en tanto que las operaciones de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) se mantienen sin cambios en los puentes internacionales.Ayer el Chamizal National Memorial amaneció cerrado, mientras las autoridades en Washington determinan si se destinan fondos para su operación. Lo mismo ocurrió en el Monumento Nacional de White Sands, ubicado entre Alamogordo y Las Cruces.El “apagón” –“shutdown”– del Gobierno federal ocurrió a partir de las cero horas del sábado, tiempo de Washington. Se dio luego que los senadores demócratas se negaron a aprobar un presupuesto que incluya 5.7 mil millones de dólares que pide el presidente Donald Trump para la construcción del muro fronterizo en los límites con México, una de sus promesas de campaña.El sábado al mediodía, tiempo de Washington, el Senado se reunió sin alcanzar ningún acuerdo con el Poder Ejecutivo que revierta el cierre que afecta al 25 por ciento del Gobierno. El paro se extenderá por lo menos hasta el jueves, después de Navidad, cuando los senadores se vuelvan a reunir.“Debido a un paréntesis en las partidas federales, estas instalaciones estarán cerradas por la seguridad de los visitantes”, señala un letrero a la entrada del Chamizal, cuyo acceso ha sido bloqueado.El Chamizal es el parque nacional de El Paso, donde la historia sobre este territorio –disputado entre EU y México y sujeto de un acuerdo binacional que incluyó su división y la canalización del río Grande o Bravo– se mezcla con las manifestaciones de cultura fronteriza en su teatro y áreas verdes.El Departamento del Interior, del cual dependen los monumentos nacionales, es una de las nueve dependencias federales afectadas por el cierre.Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), también se quedó sin fondos temporalmente, las inspecciones en los cruces internacionales no serán afectadas.“Los puentes fronterizos siguen operando de manera normal”, dijo Rubén Jáuregui, vocero de CBP en El Paso.Por su carácter prioritario, de aplicación de la ley, CBP es una agencia cuyas operaciones normales están garantizadas en caso de una eventualidad como el “apagón” gubernamental.Reportes periodísticos advierten la posibilidad de que los salarios de los agentes les sean pagados con retraso debido a la falta de fondos disponibles. Al respecto, Jáuregui señaló que ese aspecto es manejado directamente por el Congreso.La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP), que depende de CBP, mantiene vigilancia en la línea divisoria con México pero ha restringido operaciones en áreas no prioritarias.A través de un comunicado, el viernes los voceros de la Border Patrol en El Paso advirtieron que no responderían a solicitudes de información por parte de los medios en caso de un cierre parcial del Gobierno.Por ser un área prioritaria para el país, el cierre de actividades no impactará la distribución del Servicio Postal de EU, incluyendo la entrega inmediata y el envío de cheques del Seguro Social.La Corte Federal de El Paso tiene fondos para operar durante los primeros 10 días hábiles de paro presupuestal. Pasando el período, procedería a otorgar descansos no pagados a sus empleados.La Autoridad de la Vivienda de El Paso (HACEP), que opera con fondos federales, cuenta con capital suficiente para funcionar sin problemas durante los primeros días del “shutdown”.Además de los departamentos del Interior y DHS, las dependencias restantes afectadas por el cierre parcial del Gobierno son el Departamento del Tesoro, el Departamento de Agricultura, Departamento de Estado, Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), Departamento de Transporte, Departamento de Comercio y el Departamento de Justicia. (Armando Vélez / El Diario de El Paso)

