El gobernador Greg Abbott decretó que el martes 29 de enero de 2019 se realizará la elección especial para reemplazar al representante Joe Pickett en el Distrito 79 de la Cámara de Representantes de Texas.Pickett, un demócrata cuyo distrito se ubica en el Este del Condado de El Paso, renunció la semana pasada al puesto para dedicar su tiempo a recibir tratamiento contra cáncer.Los candidatos que deseen competir para reemplazar a Pickett deberán completar su registro en la Oficina del Secretario del Estado de Texas, David Whitley, a más tardar el jueves 3 de enero de 2019 a las 5 pm tiempo de Austin (4 pm en El Paso).Pickett dejará el cargo a partir del 4 de enero. Las votaciones tempranas comenzarán el lunes 14.Tanto el doctor Michiel Noe, que terminará su encargo como representante del Distrito 5 en el Cabildo de El Paso, como Art Fierro, integrante del Consejo de Administración de El Paso Community College, hicieron públicas sus aspiraciones para contender por el Distrito 79 en la elección especial.Quien resulte electo cubrirá el período electoral –de prácticamente dos años– que dejará inconcluso Pickett. En esta elección podrán participar candidatos sin importar su filiación partidista.Noe ya nombró a un tesorero de campaña, para poder recibir donativos electorales, el primer paso en una candidatura.Pickett anunció su renuncia el sábado 15 de diciembre, después de haber servido en la Cámara de Texas desde 1995 representando al Distrito 79, que abarca el Este de El Paso. En una declaración escrita precisó que se enteró de que tenía cáncer justo antes del inicio de la Sesión Legislativa de 2017 y ha estado tratándose.“En las últimas semanas, me he enterado de problemas adicionales que debo abordar”, dijo Pickett en un comunicado. “Probablemente podría continuar en un nivel de trabajo reducido mientras me someto a un tratamiento, pero he estado allí y he hecho eso”.

