El anuncio de la Ciudad sobre la construcción de baños públicos en la Plaza San Jacinto, por un monto de dos millones de dólares, causó reacciones encontradas entre los residentes de El Paso que acostumbran visitar el parque al considerarlo un gasto excesivo.“Pues se me hace demasiado caro para nomás hacer unos ‘bañitos’, ¿pues qué van a construir, o tendrán jacuzzi y todo?”, dijo Raquel Pineda al considerar que el Gobierno debería informar específicamente lo que se va a construir.Sin embargo para las autoridades el gasto aprobado por el Cabildo durante la junta semanal está justificado y vendrá a ser una obra de beneficio comunitario para que las familias disfruten su estancia placenteramente.“Una plaza histórica como la que tenemos debe contar mínimo con todos los servicios necesarios para ofrecer un trato digno a la comunidad y visitantes para causar una buena impresión. No hacerlo sería mantenernos en un ‘status’ de no progreso”, dijo Samuel Rodríguez, ingeniero de la Ciudad.“Cuando supe de la noticia me dio gusto porque acostumbro a venir seguido con mi familia. Y pues sobre el costo se percibe oneroso pero creo que vale la pena porque así ya no vamos a andar batallando ni preocupándonos”, externó Paul Aguilar, quien acudió a la plaza para tomar fotografías a su esposa y tres hijos.La inversión de dos millones contempla la compra de un edificio, ubicado en el 112 Mills, frente la plaza, el cual será equipado con sanitarios, un centro de visitantes y una sala de juntas para tratar asuntos gubernamentales y con opción a renta de particulares para uso comercial.El funcionario explicó que el edificio de 4 niveles y cuyo costo fue de 595 mil dólares, se planea remodelar de la siguiente manera: El subterráneo será utilizado para guardar equipo que usa el Departamento de Parques para dar mantenimiento a la plaza.El primer piso para la construcción de 14 baños, 7 para mujeres y 7 para hombres, y un baño familiar, además de un módulo de atención para visitantes el cual estará equipado con tabletas y pantallas digitales para promover los atractivos e informar de los programas que ofrece la ciudad.Los baños y el centro de visitantes estarán abiertos al público en el mismo horario que abre y cierra el parque. El servicio de vigilancia estará a cargo de la empresa que presta servicio actualmente para evitar actos de vandalismo.El piso intermedio, que es el ‘mezanine’, se utilizará como bodega y servicio de refrigeración y calefacción mientras que el segundo piso será adecuado como sala multiusos para juntas y conferencias.Explicó que el inmueble de 2 mil pies cuadrados cada nivel, el cual se conoce como ‘edificio de los espejos’, contará con un elevador y tendrá una nueva fachada acorde a la imagen del Centro Histórico.Para la mayoría de los visitantes la noticia fue bien recibida. “Ya hacía falta porque es un verdadero problema no tener sanitarios aquí”, expresó Pablo Esquivel, quien añadió que aunque a veces algunos negocios colindantes a la plaza permiten el uso de sus baños siempre hay mucha fila.Y es que desde su inauguración, en abril del 2016, la comunidad cuestionó por qué las autoridades no contemplaron la construcción de baños en el lugar pese a la importancia del servicio.“Fíjese, tardaron como tres años para remodelar la plaza y cómo es posible que se les olvidó o no había presupuesto… y los impuestos que pagamos, dónde están”, comentó Luisa Valdez, residente del Valle Bajo, visiblemente molesta.Ahora, indicó, el que las autoridades actuales hayan pensado en ello debe ser motivo de felicitación porque pensaron en nosotros, concluyó.Durante los últimos dos años los visitantes hacen uso de los sanitarios de negocios aledaños o utilizan los baños portátiles que instala el Gobierno en festivales como WinterFest o eventos masivos de temporada a los que acuden miles de personas, sin embargo a partir del verano próximo la historia será diferente.