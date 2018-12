La Policía de El Paso (EPPD) dio a conocer la identidad de la mujer que falleció luego de chocar en la autopista U.S. 54, dejando a otras dos personas con lesiones graves, entre ellas un bebé.Se trata de María Elena Rico, de 47 años, quien al momento del accidente conducía un automóvil Volkswagen Jetta 2006 en color negro.Los hechos se registraron el pasado 19 de diciembre en la autopista antes mencionada a la altura del marcador de la milla 25.5.El peritaje preliminar de la Unidad Especial de Tráfico (STI) de EPPD reveló que por razones desconocidas Rico se atravesó en el carril por donde circulaba un tráiler Kenworth T680, que era conducido por Daniel Dean Metcalf, de 35 años.En un intento por esquivar a la pesada unidad, la mujer viró hacia el lado contrario pero fue impactada por una camioneta pickup Ford F150 modelo 2001 en color blanco, a la cual le cortó el paso.EPPD indicó que Rico murió en el lugar, mientras sus pasajeros identificados como María Stephanie Rico, de 31 años y Elijah Ramírez, de tan solo 10 meses, fueron trasladados de emergencia al Centro Médico Universitario (UMC).El reporte señala que José Luis Aguayo, de 32 años, conductor de la camioneta, también fue llevado a UMC con lesiones menores, mientras que Metcalf resultó ileso.Muere guiador al estrellarse contra puenteComo fierro retorcido, así quedó una camioneta pickup luego de estrellarse contra un puente en el este de El Paso, dejando como saldo una persona sin vida.El accidente se registró el viernes alrededor de las 10 de la mañana en la intersección de las calle North Zaragoza Road y la avenida Montana.En el lugar se podía observar la camioneta pickup en color negro que quedó con el frente y el lado del conductor destrozados tras impactarse de lleno contra el puente.Elementos de la Unidad Especial de Tráfico (STI) cerraron varias cuadras cercanas al accidente, mientras realizaban el peritaje correspondiente.Lo que provocó un serio congestionamiento vial en la zona, ya que los automóviles eran desviados por zonas residenciales.De acuerdo con los primeros reportes de la Policía de El Paso (EPPD), en este fatal accidente no hubo otros vehículos involucrados.EPPD no reveló de manera inmediata la identidad de la víctima, ni especificó si había más personas a bordo de la camioneta.Las causas del choque continúan bajo investigación.Esta es la fatalidad vial número 68 en lo que va del 2018.

