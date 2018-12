La campaña ‘Gifts For Good’ auspiciada por la oficina de José Rodríguez, senador de Texas por el Distrito 29, logró la recolección de miles de balones de futbol para regalar a los menores en esta navidad.De forma oficial se reportó el conteo total por 2 mil 921 balones de futbol para niños detenidos en el campamento en Tornillo, Texas.La campaña se lanzó oficialmente el 6 de diciembre, cuando la Oficina del Senador emitió un comunicado de prensa que comenzó a circular en Twitter y fue recogido por los medios de comunicación de todo el país.Comenzó debido a las conversaciones entre el operador del campamento, BCSF (Baptist and Child Family Services) sobre las formas en que las personas pueden mostrar su apoyo a los niños detenidos en Tornillo.Las comunidades de El Paso y de todo el país, solicitaron la oportunidad de enviar regalos o tarjetas, o brindar servicios educativos o sociales.Fue hasta esta campaña en cuanto los niños pudieron recibir algún regalo, ya que no es permitido, ni visitas, ni regalos de ningún tipo, ni siquiera abrazos, declaró el senador.Además de los balones de futbol, se otorgó permiso para recolectar tarjetas navideñas hechas a mano, por niños de escuelas de El Paso.Aunque todavía se está calculando la cantidad exacta de tarjetas, se han recolectado más de 4 mil tarjetas hechas por estudiantes de todo el Condado de El Paso.La convocatoria también inspiró a estudiantes de escuelas en todo Texas y más allá a Nueva Jersey, Nueva York, Michigan, California y Massachusetts, según informó un portavoz de la oficina del senador.Las instalaciones de Tornillo inicialmente tenían menos de 400 niños; en el último conteo, la instalación ahora tiene aproximadamente 2 mil 800 menores inmigrantes que llegaron a este país no acompañados.Cada niño podrá recibir una pelota, especialmente dado el reciente cambio de política que debería hacer que los niños se unan con los patrocinadores más rápidamente, y que se reduzca el crecimiento constante del tamaño del campamento.“Estoy agradecido por el apoyo abrumador que recibimos. Refleja el espíritu y la generosidad de nuestra comunidad fronteriza y nuestro país”, dijo Rodríguez.“Todos sabemos que los niños no deben ser detenidos en tiendas de campaña donde están separados de familiares y amigos y sin los servicios educativos y de salud mental adecuados. Espero que estos regalos les den algo de qué sonreír durante las vacaciones y les hagan saber que no están solos”, añadió.La Oficina del Senador y otros voluntarios distribuirán los balones de futbol y las tarjetas navideñas a los niños en Navidad.

