'Apaga' Trump al Gobierno

Washington— El Gobierno federal incurrió en un cierre parcial la noche del viernes mientras funcionarios de la Casa Blanca y líderes del Congreso se batieron por intentar destrabar un estancamiento en torno a las repetidas demandas del presidente Donald Trump exigiendo dinero para construir un muro en la frontera Sur del país.La Cámara de Representantes y el Senado suspendieron labores por el resto de la noche, dejando morir toda esperanza de poder llegar a un acuerdo de último minuto para aprobar una propuesta de ley de financiamiento que mantendría operando a nueve dependencias del gabinete después de una fecha límite que se cumpliría a medianoche.El estancamiento continuó a pesar de toda la actividad que se vivió durante la tarde. El vicepresidente, Mike Pence, se apresuró al Capitolio para reunirse con el senador Chuck Schumer de Nueva York, el líder demócrata, y con los republicanos de la Cámara en busca de un plan que destrabara el retraso, mismo que Trump mostró poco interés en evitar.Mientras que el presidente no daba su brazo a torcer para considerar dejar a un lado su demanda para financiar su promesa de campaña, Pence y otros funcionarios de la Casa Blanca discutían un número de potenciales acuerdos que lo obligarían a hacer justamente eso, omitir el gasto para un muro, y en su lugar solicitar dinero para otras medidas de seguridad en la frontera, de acuerdo con varios funcionarios con conocimiento de tales discusiones.En la ausencia de un acuerdo, la capital se preparó a sí misma para un cierre gubernamental que afectará a nueve departamentos federales y a varias agencias más, incluyendo a cientos de miles de empleados federales.Trump canceló sus planes de retirarse a su finca invernal en Florida, y a manera que caía la noche, la Cámara suspendió labores hasta el sábado.Hubo un destello de progreso a finales del día, cuando el Senado votó 48 a 47, con Pence rompiendo el empate, para comenzar a debatir una legislación de recurso temporal elaborada por la Cámara el jueves por la noche que mantendría al Gobierno operando hasta el 8 de febrero y ofrecía una solicitud de 5.7 billones de dólares para comenzar la construcción del muro fronterizo.Pero la votación –que se alargó durante todo el día mientras los líderes del Senado se batieron sin éxito alguno todo con el fin de ganar una simple mayoría para siquiera considerar la propuesta– fue más bien un repudio de la propuesta de Trump que una aprobación de la misma. Los senadores en ambos partidos concedieron que la medida no podía ser aprobada por el Senado, donde toda legislación importante requiere de un apoyo bipartidista, y dijeron que sólo se había avanzado en permitir que se realizaran las negociaciones pertinentes entre la Casa Blanca y los líderes del Congreso de ambos partidos para proceder a entablar un acuerdo que ambos bandos puedan aceptar.El senador Mitch McConnell, republicano de Kentucky, el líder mayoritario, dijo que el Senado había aprobado la medida “con el fin de preservar la máxima flexibilidad para que continuaran las productivas conversaciones entre la Casa Blanca y nuestros colegas demócratas”.Schumer dijo que la votación sólo enfatizó lo que los demócratas le habían estado diciendo a Trump desde la semana pasada, cuando el presidente declaró, durante una combativa reunión en la Oficina Oval, que él estaría orgulloso de cerrar el Gobierno y que asumiría la culpa si no podía conseguir el apoyo necesario para financiar su muro fronterizo.“Su muro no tiene 60 votos aquí en el Senado, ni siquiera 50 votos –eso creo que ha quedado más que claro”, dijo Schumer. “Estamos dispuestos a continuar con las discusiones” en torno a las propuestas para mantener al Gobierno financiado, agregó.La votación tomó su curso mientras que Pence, junto con Mike Mulvaney, director de presupuesto de Trump, y próximo jefe del gabinete, y Jared Kushner, nuero del presidente, se reunieron en el Capitolio para dar inicio a las negociaciones. El prospecto de un acuerdo ha sido obstaculizado por la negativa de Trump a renunciar a su insistencia en torno al muro, o para indicar qué otras alternativas estaría dispuesto a aceptar para mantener abierto al Gobierno.Entre las opciones que se discutieron estaba la propuesta con la que se destinaría un total de 2.5 billones de dólares para la seguridad en la frontera, dinero del cual ni un solo centavo puede ser utilizado en la construcción de un muro. Pero no quedó claro si los conservadores en la Cámara, quienes insistieron el jueves en agregar los 5.7 billones de dólares para la construcción del muro que el presidente solicitó, a la medida de recurso temporal, apoyarían dicha resolución.“Ahora les toca a los demócratas determinar si incurriremos en un cierre gubernamental esta noche”, dijo Trump en la Casa Blanca el viernes por la mañana, momentos después de reunirse con los republicanos en el Senado. “Espero que no lo hagamos, pero estamos completamente preparados para un cierre muy largo. Esta es nuestra única oportunidad que llegaremos a tener, en mi opinión”.

