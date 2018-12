Dimite Susie Byrd a mesa directiva de EPISD

Susie Byrd, integrante de la Mesa Directiva del Distrito Independiente Escolar de El Paso por el Distrito 3, informó acerca de la presentación de su renuncia por medio de sus redes sociales.Byrd, originaria de El Paso, publicó una carta que fue presentada ante las autoridades educativas en donde habla de su renuncia para retomar un empleo que le ‘imposibilita’ seguir como funcionaria pública.“De conformidad con las vacantes y la remoción de miembros de la Junta de la BBC (Legal), presento mi renuncia como Miembro de la Junta que representa al Distrito 3 a partir del 2 de enero de 2019. Me han ofrecido y he aceptado un trabajo que me impide servir también como funcionaria electa”, manifestó Byrd.De acuerdo con Byrd, ahora se dedicará a ser parte del equipo de Verónica Escobar, quien toma el escaño el 3 de enero del 2019 como congresista de los Estados Unidos por el Distrito 16, puesto ocupado por Beto O’Rourke.“Es una decisión que ha sido muy fuerte de tomar para mi”, dijo Byrd en exclusiva El Diario de El Paso.“Creo que mucho del trabajo que hicimos para regularizar EPISD debe de continuar con los nuevos integrantes de la Mesa Directiva que entren en las elecciones de mayo. Tenemos que asegurar de elegir a voces transparentes que luchen por la educación”, expresó.Susannah ‘Susie’ Byrd nació en El Paso y se graduó de Austin High School. Asistió a Crockett Elementary School y Bassett Middle School.Después de la preparatoria, asistió a la Emory University en Atlanta, Georgia, y al regresar a El Paso comenzó a trabajar como directora de mercadotecnia y publicidad para Cinco Puntos Press, la compañía editorial de su familia.En 2005, Byrd fue elegida como regidora municipal de El Paso para representar a la zona de West-Central.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.