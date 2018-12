Cuestionan sus antecedentes liberales de Beto O'Rourke

Austin, Texas – Durante la contienda de este año por el Senado en Texas, algunos demócratas del estado se quejaron de que Beto O’Rourke no había moderado lo suficiente sus posturas liberales para haber podido conseguir una inesperada victoria sobre Ted Cruz.Ahora, luego que el congresista está reflexionando sobre una posible campaña por la Casa Blanca en el 2020, un pequeño pero insistente segmento de activistas sugiere que Beto no es lo suficientemente liberal, argumentando que más bien sabe moldearse a lo que le parece conveniente en lugar de comprometerse con los valores que llegarían a emocionar de verdad a la base del partido.Dese hace mucho tiempo O’Rourke siempre ha rechazado la etiqueta de “progresista”, pero también le enfurece ser llamado centralista. Sin embargo, quizá no pueda por siempre quedar libre de llegar a ser encasillado en alguna tendencia ideológica, esto en caso de que se comprometa a entrar a la potencialmente abarrotada contienda presidencial dentro del marco de la elección primaria del Partido Demócrata.Incluso mientras está por decidirse si competirá o no, ya hay quejas de parte de algunos liberales de que O’Rourke recaudó importantes donativos de parte de ejecutivos de la industria petrolera mientras enfrentaba a Cruz, se abstuvo de apoyar las propuestas de subsidio federal para cubrir la deuda de los egresados universitarios y despreció algunas versiones de planes de atención médica y “Medicare para todos”, una idea defendida por el senador de Vermont, Bernie Sanders, otro posible favorito en la contienda del 2020.Dan Derozier, presidente del comité electoral de los Socialistas Demócratas de América en Houston, señaló que la inclusión política y el optimismo de O’Rourke han dado pie a favorables comparaciones con Barack Obama en el 2008, pero quizás tales características no sean prácticas para llegar a cumplir con las radicales metas liberales.“El mensaje de O’Rourke cubre un territorio retórico que resulta ser muy familiar al de la era de Obama: positivo e inocuo, pero a la vez evasivo”, según escribió Derozier en un editorial de opinión del Houston Chronicle.Eso está a años luz de cuando O’Rourke llegó al Congreso como un insurgente después de desbancar al representante Silvestre Reyes en la primaria demócrata del 2012, a pesar de que el titular había recibido el apoyo de Obama y había hecho campaña con Bill Clinton.Pero O’Rourke se unió a la Nueva proempresarial Coalición Demócrata, y no a la Camarilla Progresista del Congreso. Ahora dice haber dado instrucciones a los nuevos legisladores de renunciar a todos esos grupos. Cuando se le preguntó, tras una reciente reunión en el ayuntamiento en su ciudad natal de El Paso, si él era un “progresista”, O’Rourke simplemente respondió, “No lo sé”.“No me guío demasiado por las etiquetas”, según dijo a los reporteros. “Yo estoy aquí para todos”.Eso fue un reflejo de la contienda por el Senado, cuando O’Rourke era muy dado a decir en los mítines, “No se puede ser tan republicano, no se puede ser tan demócrata, no se puede ser tan independiente, ni incluso tan no-votante para ser parte de esto”.Las actuales críticas de la izquierda resultan irónicas, ya que Cruz en muchas ocasiones acusó a O’Rourke de “seguir la agenda de Bernie Sanders” y de tener el apoyo de la “extrema izquierda”.Pero O’Rourke apoyó la atención médica universal por medio de un sistema de un único pagador, pero ya se había opuesto con anterioridad a una “propuesta de Medicare para todos” en la Cámara de Representantes debido a que si el programa era expandido podría adversamente afectar a los actuales beneficiarios. También quiere legalizar la mariguana, ofrecer subsidios federales de 10 mil dólares por estudiante para la educación infantil y destituir al presidente Donald Trump.Algunos creen que tales posturas son dañinas para que O’Rourke logre ser atractivo para los republicanos moderados, al igual que su apoyo a una prohibición de armas de asalto y haber respaldado laxas medidas federales de inmigración.