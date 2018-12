Revira Trump: financien el muro o paralizo el Gobierno

Washington— El presidente Donald Trump dijo el jueves que no firmará una propuesta de ley de presupuesto temporal al menos que incluya dinero para construir un muro a lo largo de la frontera con México, empujando a grandes porciones del gobierno rumbo a un cierre el sábado.Sus comentarios tuvieron lugar después de una reunión de emergencia con los líderes republicanos de la Cámara de Representantes, en la que Trump reveló que rechazará una medida que fue aprobada en el Senado. La medida dará financiamiento a muchas dependencias del gobierno para que puedan seguir operando hasta el 8 de febrero, pero no incluirá nuevos fondos para un muro fronterizo.“He tomado una postura muy clara. Cualquier medida de financiamiento para el gobierno debe incluir seguridad en la frontera”, según dijo Trump en un evento en la Casa Blanca.El mandatario agregó, “Los muros funcionan, nos guste o no. Funcionan mejor que cualquier otra cosa”.Los comentarios de Trump el jueves completamente desestiman el plan que los líderes del Partido Republicano estaban elaborando a comienzos del día como uno de sus últimos actos mientras aún mantenían la mayoría en la Cámara. Sin otra opción viable disponible, habían esperado aprobar una propuesta de recurso temporal que evitaría un cierre del gobierno, el cual estaría por entrar en vigor a sólo días antes de Navidad.Pero el rechazo de Trump de la medida temporal desató el caos en Washington mientras los funcionarios buscaban algo de claridad en una propuesta que muchos esperaban que Trump aceptara a regañadientes.Los líderes republicanos de la Cámara hicieron lo que pudieron para apaciguar al presidente, trabajando hasta tarde el jueves para adjuntar una enmienda a la propuesta de ley del Senado que destinaría 5 billones (miles de millones) de dólares a la construcción de un muro. No se sabe si semejante cambio podría ganar una mayoría en la Cámara, ya que es casi seguro que está destinada al fracaso en el SenadoLa oposición del presidente, pone a Washington de vuelta en un estancamiento: Los demócratas tienen los votos para bloquear toda propuesta de ley que incluya financiamiento para el muro de Trump, y Trump dice que vetará toda propuesta que no lo incluya.El financiamiento para cerca del 25 por ciento de las dependencias federales, cuyos presupuestos dependen del Congreso, está programado a expirar al final del viernes. Las dependencias afectadas tienen que ver con seguridad nacional, la Policía, parques nacionales, transporte, vivienda y otros.El resto del gobierno, incluyendo el ejército, no se verá afectado, ya que seguirán recibiendo financiamiento hasta septiembre gracias a los proyectos de ley que los legisladores aprobaron este año.Las dependencias impactadas podrían continuar realizando ciertas funciones, pero se espera que más de 100 mil empleados sean enviados a casa sin goce de sueldo.La Casa Blanca aún no ha revelado cuál sería el impacto total de un cierre parcial del gobierno; depende de cada agencia implementar su propio plan. Pero queda más que claro que los efectos serán amplios: Cerca de 80 mil empleados del Servicio de Impuestos Internos ya no podrán trabajar, y los parques nacionales que permanecen cerrados durante la noche no podrán volver a abrir sus puertas por la mañana.Podría ocasionalmente tomar varios días para que el impacto total de un cierre gubernamental entre en vigor, y algunas dependencias podrían permanecer abiertas el sábado pero cerrarían el lunes.Numerosas dependencias se verían afectadas casi de inmediato, y algunas el jueves parecían no estar preparadas para los riesgos que se están tomando en Washington.Un cierre del gobierno podría alargarse por varios días o semanas, ya que los demócratas no han dado su brazo a torcer en su rechazo a financiar la construcción de un muro. Los demócratas tomarán el control de la Cámara de Representantes a comienzos de enero, dándoles una mayor ventaja en las negociaciones.