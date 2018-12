Reembolsará Cabildo a City Manager por gastos legales

Ante la ausencia de dos regidores, y una votación dividida, el Cabildo de El Paso aceptó reembolsar a Tommy González, administrador de la ciudad, casi 60 mil dólares por concepto de los gastos legales que realizó tras ser acusado de de violar el código de ética municipal.Tras una sesión ejecutiva, y una votación de 5-1 en el pleno, los representantes Peter Svarzbein (Distrito 1), Michiel Noe (Distrito 5), Claudia Ordaz Pérez (Distrito 6), Henry Rivera (Distrito 7) y Cissy Lizárraga (Distrito 8) votaron para reembolsar la cantidad exacta de 58 mil 537 dólares con cincuenta centavos a GonzálezEn tanto Cassandra Hernández (Distrito 3) votó en contra de la medida, tras una sesión especial en la que estuvieron ausentes Alexsandra Annello (Distrito 2)y Sam Morgan (Distrito 4).Fue en Diciembre del 2015 cuando el Cabildo de la Ciudad empezó la discusión de supuestas irregularidades en la gestión del Tommy González junto a Larry Romero, entonces representante del Distrito 2 de El Paso.La discusión, y posterior investigación se gestó después de una queja formal ante presuntas violaciones al Código de Ética del Gobierno de la Ciudad de El Paso, donde se señaló a González como presunto responsable de permitir trabajos de repavimentación a solicitud de Romero, específicamente de las obras realizadas en la calle donde vive el ex representante, trabajo que no estaba incluido en el plan maestro de recarpetación.En dichos señalamientos se incluyó la autorización para instalar topes en la calle Stanton, frente a Cathedral High School, lo que representa una medida que contraviene la recomendación del Programa de Manejo de Tráfico de la Ciudad, ya que dicho sector no es una zona residencial y tiene una línea de camión urbano en operación, además de ser de cuatro carriles.Cabe mencionar que dicha medida fue impulsada por el representante Romero, ex alumno de Cathedral High School.“Doy la bienvenida a una investigación. Esta demostrará que no he hecho nada malo. Quiero que la investigación se lleve a cabo para poner todo en claro”, sostuvo González ante las acusaciones.Para llevar a cabo dicha investigación se contrató a Ross Fischer de Gober Hilgers, PLLC., en su carácter de investigador externo para asegurar la imparcialidad en los resultados.La investigación se centró en el escrutinio sobre la propuesta de Romero a González de contratar a un nuevo asesor financiero externo, por parte de la ciudad, esto sin consultar al pleno del Cabildo de El Paso.En los supuestos de la investigación se presumía que Romero impulsó la contratación de la firma Estrada Hinojosa, en la que el ex representante reconoció laborar hace más de 10 años.Fue el Febrero del 2016 cuando se dieron a conocer los resultados de la investigación, y cuando se exoneró a Tommy González, administrador de la ciudad, de violar la ley estatal o de abusar de su autoridad al dar su consentimiento para designar a un nuevo asesor financiero sin el consentimiento del Cabildo de El Paso.Según el dictamen del investigador independiente Ross Fischer, nada indica que se “requiera la aprobación del Consejo Asesor para iniciar el proceso de la petición de ofertas financieras” en el caso de la mencionada búsqueda de un nuevo asesor financiero para la Ciudad, cuando el contrato con el asesor en turno todavía estaba vigente”.Cuando fue cuestionado al respecto, González sostuvo que que, en ese momento, simplemente estaba “compartiendo” sus pensamientos sobre el tema. “En todo caso”, dijo, “el personal permitió un espacio de cuatro semanas para que los interesados enviaran sus propuestas”, excusándose de que la irregularidad no pasara a más.Para llegar a la conclusión de que González no había violado la ley, Fischer entrevistó a funcionarios públicos en puestos de jefes de departamentos dentro del gobierno de la ciudad, así como a sus subalternos.Sobre la propuesta de Romero para contratar a la firma Estrada Hinojosa como asesora financiera de la ciudad, Fischer expresó que “no existe evidencia que sugiera la existencia de un conflicto estatutario de interés en cuanto a la decisión de emitir una Solicitud de Calificaciones o por acelerar el proceso de licitación”.De acuerdo con el reporte de Fischer, no se encontró evidencia de que González haya estado en contacto con Hinojosa, dentro del periodo de junio de 2014 a noviembre de 2015, tiempo en el que sucedieron los movimientos para buscar a un nuevo asesor financiero.