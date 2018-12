Ven traición de México a migrantes

El Paso— El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) obligará a los solicitantes de asilo –no mexicanos– en la frontera a regresar a México y esperar en ese país mientras sus peticiones son procesadas, lo cual puede tomar meses o años.El plan, uno de los cambios más significativos en la política de Estados Unidos en décadas, fue catalogado por activistas como “una traición de México” a tratados migratorios internacionales.El Paso– El Gobierno de México justificó este apoyo como el otorgamiento de visas humanitarias y de trabajo a indocumentados, en su mayoría centroamericanos.La secretaria de DHS, Kristjen Nielsen, detalló las medidas en una junta con el Comité Judicial del Congreso. La política entrará en vigor en unos días.“Estados Unidos se lava las manos de su responsabilidad, el Gobierno mexicano está aceptando el trabajo sucio de Estados Unidos y tendrá campos de refugiados en territorio mexicano”, dijo Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR).“Por la ley migratoria mexicana, México no puede recibir a nadie que no sea mexicano, agregó. “Creo que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se está brincando la ley”.“Absolutamente repugnante que Estados Unidos y México estén dispuestos a implementar una política para enviar a los potenciales solicitantes de asilo para que esperen en México los procesos judiciales que duran muchos años y que se llevan a cabo en los Estados Unidos”, expresó mediante su página oficial el Comité de Solidaridad a Migrantes Detenidos, una de las asociaciones paseñas al servicio jurídico de la comunidad migrante.Junto con un mosaico de centros de detención de inmigrantes que albergan a unas 50 mil personas vulnerables, este plan convierte a México en un enorme campo de prisioneros al aire libre, agregó.La nueva política enfrentará seguramente una serie de batallas legales. Actualmente cortes federales ya han bloqueado decretos de Donald Trump para incrementar los controles fronterizos. The Washington Post califica el acuerdo con México como una “victoria diplomática” significativa; el pacto comenzó a gestarse antes de que López Obrador asumiera la Presidencia.Hasta ahora, cuando alguien se presenta en un puesto fronterizo de Estados Unidos o es detenido tras cruzar irregularmente, pasa a un centro de internamiento donde hay una primera revisión de su caso. La policía determina si la situación de vulnerabilidad es creíble. Si lo es, esa persona acaba quedando en libertad, monitorizada o no, con una orden de presentarse en el juzgado.Las nuevas reglas aplicarán a los migrantes que piden ayuda humanitaria y protección en puertos fronterizos –como los puentes internacionales– y a quienes entraron de manera ilegal a EU. Las medidas buscan “poner bajo control” el flujo de migrantes centroamericanos: en la actualidad hay más de 750 mil casos pendientes de asilo en cortes federales.“Los extranjeros tratan de burlar el sistema al entrar al país; ya no se perderán en Estados Unidos, donde no acuden a sus citas en Corte”, dijo Nielsen. “Ahora van a esperar una decisión de la Corte en México”.El congresista y presidente electo de la bancada hispana del Congreso, Joaquín Castro, declaró que esta jugada es el mayor ataque de la administración Trump hasta la fecha.“Es un ataque a las poblaciones más vulnerables que vienen a Estados Unidos, legalmente piden asilo en busca de una vida mejor. La decisión de hacer que los migrantes esperen en México mientras procesan las solicitudes de asilo sólo continúa con las crueles políticas de esta administración para detener la inmigración legal a nuestra nación”, declaró.Añadió que la mecánica de cómo se implementará esta política, su justificación legal y el nivel de asistencia humanitaria brindada a quienes se ven obligados a esperar en México, continúa aún sin respuesta alguna, dando a relucir que no hay planes establecidos por ambos gobiernos.Señaló que aunque ha estado en contacto con la Embajada de México en los Estados Unidos para comprender el papel del Gobierno mexicano en esta política, no hay aún cuentas claras.La Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo ayer que se adoptaría la medida humanitaria de forma temporal. La decisión es histórica para México, país que hasta ahora se ha negado a aceptar el regreso de cualquier migrante que no sea mexicano.El Departamento de Seguridad Interna tiene “la intención de implementar una sección de su ley migratoria que le permitiría devolver a extranjeros, no mexicanos, a nuestro país para que aguarden aquí el desarrollo de su proceso migratorio”, agregó la dependencia mexicana.Según la titular de DHS, la administración Trump ha estado tratando de poner fin a la práctica conocida como “catch and release” (captura y liberación, en español), que consiste en liberar a ciertos migrantes que son detenidos en su ingreso al país, cuando entran indocumentados para que esperen en libertad su proceso migratorio de solicitud de asilo.Ahora, esto se reemplazará por “captura y regreso”, indicó la secretaria Nielsen por escrito.“Al hacerlo, reduciremos la migración ilegal eliminando uno de los incentivos clave que alienta a las personas a tomar el peligroso viaje hacia Estados Unidos y también nos permitirá centrar más la atención en aquellos que en realidad están huyendo de la persecución”, señala el comunicado.México por su parte, confirmó el acuerdo e indicó que autorizará, por razones humanitarias y de manera temporal, el ingreso de ciertas personas extranjeras provenientes de Estados Unidos que hayan ingresado a ese país por un puerto de entrada o que hayan sido aprehendidas en lugares entre los puertos de entrada.Se espera que esto impacte de forma significativa las ciudades fronterizas, incluyendo Ciudad Juárez, no únicamente en el sector poblacional, sino también por el lado económico, han señalado autoridades locales.Según las estadísticas de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos más de 100 mil inmigrantes fueron capturados al cruzar la frontera en octubre y noviembre, y casi la mitad de ellos viajaban en grupos familiares que incluían niños.