Caso Jakelin: Insisten abogados en una indagatoria independiente

En conferencia de prensa el grupo de abogados que representan a la familia de la niña guatemalteca que murió mientras estaba en custodia de la Patrulla Fronteriza (USBP) exigió una investigación independiente para poder esclarecer su muerte.¿Que pasó?, ¿se pudo evitar?, ¿qué medidas se tomaron o fueron omitidas durante su detención? Estas son solo algunas de las muchas preguntas sin respuesta que tienen los abogados tras el fallecimiento de Jakelin Caal, de 7 años, a principios de mes.Los juristas ponen en duda la versión oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quienes indicaron que el padre de la menor no le proporcionó agua o alimentos durante los días previos a su llegada a la frontera.“(La agencia) rápidamente culpó al padre de Jakelin (por su muerte), pero esa versión es falsa y refleja una falta de objetividad”, dijo el abogado Enrique Moreno.La menor y su padre, Nery Caal, fueron detenidos el pasado 6 de diciembre por agentes de USBP en una remota zona desértica en Nuevo México, cera de Antelope Wells, junto con un grupo de más de 160 migrantes.Moreno indicó que conforme pasa el tiempo, surgen más dudas sobre qué fue lo que ocurrió exactamente durante las ocho horas que Jakelin estuvo en custodia.“Estas preguntas tienen que ser contestadas con una investigación independiente, porque la agencia que está siendo investigada no debe ser la misma que haga la investigación”, enfatizó el abogado.Jakelin presentó graves problemas de salud cuando era trasladada junto con su padre a la estación de USBP en Lordsburg, Nuevo México, al grado que tuvieron que resucitarla antes de llevarla en helicóptero a un hospital de El Paso, Texas, donde finalmente falleció.Los restos de la menor fueron trasladados a Laredo, para de ahí ser repatriados a Guatemala, donde la esperan su madre y sus hermanos.Esto a pesar de que la autopsia practicada al cuerpo de Jakelin aún no está lista y podría tardar hasta dos semanas más en ser terminada para esclarecer la causa de su muerte.“En el acta de defunción dice que la causa de muerte está pendiente, así que no vamos a especular nada (sobre su muerte) hasta no tener la autopsia”, dijo Rubén García, director de Casa Anunciación.Durante la conferencia de prensa también negaron que Jakelin y su padre formaran parte de la caravana migrante y que hayan caminado por México por varios días sin probar alimento y sin beber agua.“Ellos no cruzaron a México caminado, salieron de Guatemala en camión y en camión llegaron hasta la frontera. A lo mucho caminaron unas horas en el desierto esperando ser encontrados por la Patrulla Fronteriza”, dijo Moreno.El abogado hizo énfasis en que es una mentira que el hombre no alimentó a su hija en el trayecto de su natal Guatemala a la frontera con Estados Unidos.“El papá amaba, cuidaba y se aseguraba que las necesidades de su hija se cumplieran. Nos molestó que CBP quisiera culparlo a él”, reiteró Moreno.Los abogados mencionaron que es muy pronto para decir que la niña murió por alguna negligencia por parte de los agentes, pero indicaron que si los uniformados hubieran revisado a la menor se hubieran percatado que no se encontraba bien de salud.“Tenían que haber llamado a un médico calificado para revisarla antes de llevarla a Lordsburg en un viaje que duró varias horas, pero no lo hicieron”, dijo Moreno.Por su parte la abogada Lynn Coyle explicó que los agentes cometieron el error de no darle prioridad al traslado de Jakelin, aun cuando ella era una niña.Hizo referencia a que CBP comentó que en un primer trasladado se llevó a la estación a un grupo de 50 niños que cruzaron solos la frontera.“Existe el ‘Caso Flores’ que dice que se le tiene que dar prioridad a los niños que cruzan la frontera sin importar si van acompañados o no, pero en este caso los agentes solo llevaron a los niños que iban solos y no le dieron el mismo trato a Jakelin”, enfatizó.Chistopher Benoit, otro de los abogados, desmintió la versión de CBP sobre que Jakelin y su padre tuvieron acceso a agua y comida durante su detención.“El padre de Jakelin nos dijo que durante el tiempo que estuvieron ahí no les dieron agua, solo unas galletas y fue todo”, aseguró Benoit.Su postura coincide con los comentarios vertidos por los congresistas hispanos que la mañana del martes recorrieron las instalaciones de las estaciones y descubrieron que en la estación de Antelope Wells no hay agua potable por un problema de contaminación.El abogado Moreno agregó que antes de determinar si procederán o no legalmente contra la agencia federal, necesitan que la investigación externa que ellos solicitan sea llevada a cabo para poder tomar una decisión.“Ahorita solo estamos brindado asesoría legal al señor Nery para que él conozca sus derechos y sepa cómo actuar. La decisión de demandar o no, se tomará después de la investigación independiente”, aseguró.García confirmó que Caal se quedará en El Paso, ya que las autoridades migratorias determinaron que existía miedo creíble, por lo que comenzarán con su proceso de asilo político.“Ahorita está en un albergue, estamos esperando a que nos digan qué va a pasar con sus citas, por eso le conseguimos un equipo de abogados. Por lo pronto tiene que estarse reportando con las autoridades de migración mientras se resuelve su caso”, concluyó Moreno.