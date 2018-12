Suspende juez restricciones de asilo impuestas por Trump

Austin— El miércoles, un juez federal anuló la mayor parte de una reciente política de la Casa Blanca que hacía que fuera más difícil para las víctimas de violencia doméstica y de violencia perpetrada por las pandillas solicitar asilo político en Estados Unidos.El juez federal de distrito, Emmett G. Sullivan, de Washington D.C., determinó que la medida, la cual fue implementada por el ex procurador general, Jeff Sessions, en junio, era “arbitraria y caprichosa” e iba contra los estándares impuestos por la Ley de Inmigración y Naturalización.Sullivan dijo que 12 solicitantes de asilo que impugnaron la nueva política “señalaron haber sido víctimas de abuso sexual, secuestros y agresiones en sus países de origen durante las entrevistas con los oficiales de asilo”. Sullivan dijo que estas personas habían sido ilegalmente deportadas y ordenó traerlas de vuelta para nuevas entrevistas de temor creíble, las cuales son requeridas para toda solicitud de asilo.Cuando Sessions anunció el cambio de política, él dijo que “el mero hecho de que un país pueda tener problemas para efectivamente combatir ciertos delitos –tales como la violencia doméstica o la violencia perpetrada por las pandillas– o que ciertas poblaciones son más propensas a convertirse en víctimas de la delincuencia, eso por sí mismo no puede establecerse como razón suficiente para solicitar el asilo”.En su memorándum, Sessions citó una negativa de asilo político del 2015 concerniente a una mujer salvadoreña que aseveraba estar huyendo de la violencia. Dicho caso fue rechazado, pero Sessions argumentó que la negativa “fue decidida de manera errónea” y no debió haber sido utilizada como precedente legal debido a que el Consejo de Apelaciones de Inmigración simplemente citó otro caso que tenía que ver con una mujer casada guatemalteca que estaba atrapada en una relación abusiva.En su fallo, Sullivan discrepó, diciendo que las nuevas políticas de la administración de Trump en relación a los solicitantes de asilo político “son inconsistentes con la intención del Congreso, tal como se articula en la Ley de Inmigración y Naturalización”.El caso fue presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles y por el Centro para los Estudios de Género y Refugiados.“La decisión del juez Sullivan nos asegura que nuestro sistema de asilo político continúa abierto para los refugiados en nuestra frontera, incluyendo aquellos que huyen de la violencia doméstica y de las pandillas”, según dijo Eunice Lee, directora legal del Centro para los Estudios de Género y Refugiados, en un comunicado. “Estos individuos presentaron argumentos legítimos en apego a la leyes de Estados Unidos e internacionales, y tienen un inequívoco derecho a solicitar el asilo”.

