En conferencia de prensa el grupo de abogados que representan a la familia de la niña guatemalteca que murió mientras estaba en custodia de la Patrulla Fronteriza (USBP) exigen una investigación independiente para poder esclarecer su muerte.Los familiares y sus representantes ponen en duda la versión oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quienes indicaron que el padre de Jakelin Caal no le dio agua o alimentos en varios días antes de llegar a la frontera.“(La agencia) rápidamente culpó al padre de Jakelin (por su muerte), pero esa versión es falsa y refleja una falta de objetividad”, dijo el abogado Enrique Moreno.La menor y su padre Nery Caal, fueron detenidos el pasado 6 de diciembre por agentes de USBP en una remota zona desértica en Nuevo México, cera de Antelope Wells.Moreno indicó que existen muchas preguntas, sobre que pasó con Jakelin durante las ocho horas que estuvo en custodia y que medidas se tomaron o fueron omitidas por parte de los agentes durante este tiempo.“Estas preguntas tienen que ser contestadas con una investigación independiente, porque la agencia que esta siendo investigada no deber ser la misma que haga la investigación”, enfatizó el abogado.Debido a que Jakelin presentó graves problemas de salud cuando era trasladada junto con su padre a la estación de USBP en Lordsburg, Nuevo México, al grado que tuvieron que resucitarla antes de llevarla en helicóptero a un hospital de El Paso, Texas, donde finalmente falleció.El abogado agregó que antes de determinar si procederán o no legalmente contra la agencia federal, necesitan que la investigación externa que ellos solicitan sea llevada a cabo para poder tomar una decisión.

