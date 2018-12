Aceleran proceso de entrega de menores en centros de detención

El Departamento de Salud y Servicios Humanos, (HHS), informó que ya no se requieren controles de huellas dactilares para todos los miembros de una familia o patrocinador que reclama a menores inmigrantes recluidos en centros de detención, incluyendo el de Tornillo.La administración de Donald Trump está revirtiendo la política implementada este verano que, según los defensores de la inmigración, causó que miles de niños migrantes permanezcan en refugios por largos períodos de tiempo.La decisión de revertir la política a los procedimientos se debe a que HHS ha determinado que ‘generalmente no se ha proporcionado información adicional que pueda representar riesgos para los niños’En un correo electrónico enviado a El Diario de El Paso por HHS y la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), se declaró que bajo vigencia inmediata, los miembros adultos del hogar de cualquier categoría de patrocinador no requieren verificación de antecedentes de huellas dactilares.A menos que información adicional, -como una revisión de registros públicos-, indique que se necesite más información sobre los miembros del hogar antes de que el niño esté liberado a un patrocinador, se escribe.Hace unos meses, la administración de Trump implementó nuevas políticas de intercambio de información entre el HHS y el Servicio de Inmigración y Aduanas, que incluían una verificación más estricta de los adultos que patrocinan a los niños no acompañados.El gobierno expresó que la medida era fundamental para garantizar la seguridad y protección de los niños, pero este requerimiento provocó conmociones de miedo a través de la comunidad indocumentada.Ahora, según autoridades, lo que se busca es entregar a los menores a la brevedad posible. Se prevé que hasta 3 mil niños podrían ser liberados para fin de año, como resultado de esta reversión.La preocupación ha aumentado en las instalaciones debido a la duración de las estadías para niños, lo que ha resultado en problemas de salud del comportamiento que incluyen mayores agresiones del personal, violencia entre los niños y un aumento en los niños con pensamientos de autolesión, según una fuente con conocimiento de la situación.Por otro lado, Baptist Child and Family Services (BCFS), la compañía al mando de la operación en el centro de detención de Tornillo, ha manifestado anteriormente que el cuidado y el bienestar de los menores ha sido siempre la prioridad número uno.Cualquier cosa que acelere de forma segura su reencuentro con familiares y seres queridos será apoyado, informó BCFS.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.