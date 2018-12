Recolectan en Internet $1.9 millones para muro

La construcción de un muro fronterizo, una de las promesas clave de Donald Trump en su campaña presidencial, no ha encontrado eco en términos financieros.En un principio, Trump aseguró que la muralla sería pagada por México; después cambió su discurso y hace días amenazó con “paralizar” al Gobierno federal si el Presupuesto 2019 no incluía $5 billones en fondos para esta obra.La parálisis no llegó –al menos de aquí a febrero– porque aunque el Congreso aprobó un presupuesto temporal, con votación en el Senado, Trump decidió no pelear por los fondos.La última esperanza para concretar el muro, aunque sea lentamente, radica en la ciudadanía. Un veterano de la Fuerza Aérea lanzó una campaña de recolección en el sitio web GoFundMe.com. Su meta es alcanzar un billón de dólares en donativos para así apoyar al mandatario. Y ha tenido respuesta: el miércoles en la noche había alcanzado un millón 861 mil 740 dólares, en dos días, y la cifra aumenta constantemente.Bajo el título “We The People Will Fund The Wall” (“Nosotros, el pueblo, financiaremos el muro”), es una de las campañas más populares en la web.“Ahora depende de los estadounidenses ayudar y colaborar para poner en marcha este proyecto”, establece la página en la parte de la descripción.El esquema propuesto por la página hace apelación al denominado “crowdfunding” –micromecenazgo, en español–, en que miles de personas participan en una colecta de fondos a través de Internet.La cuenta fue hecha por un veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Se identifica como Brian Kolfage Jr., aparece en una imagen con su familia y delata que es un veterano con amputación en ambas piernas.Kolfage explica que la cuenta, creada el domingo pasado, fue hecha por un ‘equipo de recaudación de fondos’ en Miramar, Florida.Su objetivo inicial era de 200 millones dólares, sin embargo, la respuesta ha sido tan exitosa que la meta se ha incrementado a mil millones de dólares.Mientras, en El Paso la página no es bien vista por los fronterizos.“Pienso que no van a llegar a la meta, pero todo puede pasar. La realidad es que aquí no se necesita un muro. Ya hay uno”, comentó Ricardo Lozano, residente del Centro de El Paso.Aduanas y Protección Fronteriza, sector El Paso, informó que el proyecto del muro fronterizo iniciaría aquí a partir del 22 de septiembre.“Necesitamos barreras efectivas para negar la entrada de extranjeros ilegales y contrabando”, dijo entonces Aaron A. Hull, de la Patrulla Fronteriza, sector El Paso.Nuestros agentes saben que un equilibrio de infraestructura física, tecnología y personal es clave para asegurar la frontera y mantener a nuestras comunidades seguras, añadió.CBP adjudicó un contrato de construcción de una parte del muro fronterizo en el sector El Paso el 1 de junio de 2018 a West Point Contractors de Tucson, Arizona.La administración Trump llama “muro fronterizo” al reemplazo de una sección de cuatro millas de malla ciclónica con una muralla de bolardos: postes de acero en la línea divisoria. El reemplazo abarca cuatro millas, desde el Barrio Duranguito en el Centro hasta el cruce con la avenida Fonseca, en el Valle Bajo. En abril comenzaron obras similares de “muro fronterizo” en la zona de Santa Teresa, Nuevo México, donde se sustituyó una vieja cerca con bolardos.Se espera que el proyecto de construcción se complete a fines de abril de 2019. El costo estimado para este proyecto es de 22 millones de dólares.“Si ya tenemos un muro, ¿cuál es la necesidad de gastar en más cosas innecesarias?”, expresó a El Diario de El Paso, Rosela Gutiérrez, fronteriza.