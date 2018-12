Por Duranguito, se enfrentan comisionados del Condado

A través de sendas cartas públicas los comisionados del Condado David Stout y Vince Pérez ventilaron sus diferencias sobre el futuro del Barrio Duranguito.En el trasfondo de la discusión, aparece el apoyo, a través de aportaciones de campaña, que el senador estatal José Rodríguez ha otorgado a funcionarios y candidatos que respaldan la preservación del histórico vecindario.El sábado se llevó a cabo un foro en pro de la preservación del vecindario Union Square, también conocido como Barrio Duranguito, con la intención de frenar la demolición de inmuebles del Centro.El foro fue moderado por Rodríguez y el petrolero JP Bryan, quien invitó a los integrantes del Cabildo de El Paso y de la Corte de Comisionados del Condado, lo cual fue desaprobado por Pérez, que representa al Precinto 3.“Ningún senador de El Paso, en la memoria reciente, ha tomado los pasos como usted para destituir a tantos líderes locales en su propio distrito senatorial”, reclamó Pérez a Rodríguez.“Desafortunadamente, su decisión de oponerse activamente a los líderes municipales locales solamente ha sembrado división y discordia”, expresó Pérez.“Es difícil concebir que después de estos esfuerzos usted conserve cualquier capacidad para unir a nuestra comunidad en cualquier tema, y mucho menos en el futuro del Centro de la ciudad”, sostuvo el comisionado, quien está casado con la concejal Claudia Ordaz, del Distrito 6 del Cabildo de El Paso, y quien no se ha opuesto a la construcción de una controversial arena de usos múltiples en Duranguito.El senador Rodríguez se pronunció por evitar cualquier confrontación y enfocarse en proyectos en los que trabaja en pro de la comunidad, pero el Comisionado David Stout, del Precinto 2, descalificó la posición de Pérez.“Estoy respondiendo respecto a la carta que usted recientemente envió a la Corte de Comisionados atacando a un muy respetado oficial electo, con muchos años de servicio, cuestionando su integridad y ética de trabajo al no apoyar a la esposa de usted, la representante Claudia Ordaz-Pérez, en su más reciente postulación para su reelección al Cabildo de El Paso”.Stout, quien antes de ser Comisionado de la Corte del Condado fue parte del staff del senador Rodríguez, cuestionó la actitud de Pérez, a quien incluso llamó “hipócrita”.“En su carta usted afirma que el senador no tiene tacto porque él no apoyó en elecciones a candidatos que no fueran titulares, lo cual desde mi punto de vista es hipócrita”, afirmó el comisionado Stout en su misiva difundida públicamente a los medios.“Usted, la representante Ordaz-Pérez y su personal a lo largo de los años han estado envueltos en o apoyando las campañas de muchas personas en diferentes elecciones ya sea para consejos escolares, elecciones municipales o del Condado, incluso en elecciones federales”, puntualizó Stout.“Incluso usted apoyó a recién llegados contra titulares, incluso contra mí mismo en la elección del 2014”, dijo Stout.

