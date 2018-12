Nueva York – Empezó a cargar con bolsas de cocaína a los siete años en Chicago y acabó siendo un narcotraficante imprescindible para Joaquín `El Chapo" Guzmán e Ismael ‘El Mayo’ Zambada, los líderes del cartel de Sinaloa, a quienes acabó traicionando hace una década cuando se entregó a la agencia antidrogas estadounidense.Pedro Flores narró la historia de su vida y su relación de confianza con Guzmán y Zambada el martes durante el juicio a ‘El Chapo’, que se celebra en la corte federal de Brooklyn.Flores, el primer ex narcotraficante que testifica en el juicio en inglés, habló de cómo se movía la droga del cartel en Estados Unidos, citando recogidas de cocaína en el aparcamiento de un restaurante de la cadena Denny's de Chicago, cargamentos en un almacén en Nueva York “con bonitas vistas al puente de Brooklyn” y rutas a Milwaukee, Minneapolis o Memphis.Flores pasó años traficando la droga del cartel desde Chicago junto a su hermano gemelo Margarito. Ambos lo hacían a través de intermediarios que estaban en contacto con Guzmán y otros narcotraficantes que trabajaban con él, como Vicente Carrillo. En 2004 huyeron a México tras enterarse de que les buscaban las autoridades estadounidenses. Un año después Flores conoció a ‘El Chapo’ en su rancho de Culiacán y a partir de ahí empezó a lidiar con él y con ‘El Mayo’ directamente, sin intermediarios.Al aproximarse al rancho de Guzmán por primera vez, Flores dijo estar muy nervioso y ponerse aún más tenso al ver en el camino el cadáver de un hombre desnudo atado con cadenas a un árbol.Flores se plantó a la reunión en pantalones cortos, lo que hizo que ‘El Chapo’ le dijera: “¿Con todo ese dinero que tienes no podías permitirte comprar el resto de los pantalones?”.Justo antes de conocer a Guzmán conoció a ‘El Mayo’, quien supuestamente le dijo que “cualquier idiota” podía traficar cocaína en México pero que hacerlo en Estados Unidos al nivel que lo hacían los gemelos requería mucha destreza.“Imagínese si ustedes fuesen trillizos”, supuestamente dijo Zambada a Flores con admiración.El testigo destacó que desde 2005 a 2008 recibió 38 toneladas de cocaína de Guzmán y ‘El Mayo’. Eso supuso unos 800 millones de dólares en efectivo que entregó a ambos mexicanos, dijo.‘El Chapo’, uno de los narcotraficantes más conocidos que existen, se ha declarado inocente de supuestamente acumular una fortuna multimillonaria a través del tráfico de toneladas de cocaína y otras drogas desde México a Estados Unidos. De ser declarado culpable enfrentaría una posible sentencia a cadena perpetua.Esta es la sexta semana de juicio, en el que ya han testificado más de una docena de personas.Durante su testimonio el martes, Flores dijo que aproximadamente en 2014 fue secuestrado y tratado con brutalidad durante 16 días por un intermediario suyo llamado Lupe Ledesma y que fue liberado por su hermano Margarito después de que éste hablara con Guzmán. Flores también dijo que más tarde ‘El Chapo’ ordenó el asesinato de Ledesma, con quien Flores había trabajado en Chicago. Un sicario llamado ‘Pocos pelos’ realizó el trabajo, dijo Flores.En 2008, sin embargo, el testigo decidió entregarse a la agencia antidrogas estadounidense. Dijo que su esposa se embarazó ese año y que no quería dar un futuro en el narcotráfico a sus hijos. Además, en ese momento, Flores estaba asustado: había empezado una guerra interna entre Guzmán y Arturo Beltrán en el cartel y cada bando le pedía lealtad.Se espera que hoy Flores, de 37 años, prosiga con su testimonio.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.