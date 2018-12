Ciudad de México— Estados Unidos ha comprometido una inversión de 10.6 billones de dólares para Centroamérica y el Sur de México con el fin de desalentar la migración.El objetivo de esos fondos será generar mejores condiciones de seguridad y oportunidades de empleo para que los centroamericanos opten por trabajar en sus países en lugar de emigrar.El plan fue anunciado mediante un comunicado conjunto de México y Estados Unidos. El Departamento de Estado emitió la nota de prensa el martes y el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, la leyó en la capital mexicana.“Pienso que son buenas noticias, muy buenas para México”, dijo el nuevo responsable de la política exterior mexicana.El presidente Andrés Manuel López Obrador ha apostado por el desarrollo como herramienta para prevenir la migración desde que asumió el cargo, el pasado 1 de diciembre.“Yo tengo un sueño que quiero que se convierta en realidad”, dijo en su conferencia de prensa del martes, previa al anuncio. “Quiero que los mexicanos tengan trabajo, que no tengan que salir de sus pueblos; que tengan ingresos justos y que empiece a escasear la fuerza de trabajo, y que ya nadie quiera irse a trabajar a Estados Unidos”.Según el comunicado del Departamento de Estado, Washington ha comprometido 5.8 billones en inversiones públicas y privadas para promover reformas institucionales y el desarrollo en el conocido como Triángulo Norte, que engloba a Guatemala, Honduras y El Salvador.A diferencia del proyecto del presidente Donald Trump de reforzar el muro fronterizo con México, destinar inversiones públicas y privadas para reducir el flujo de migrantes hacia el Norte no requiere ningún tipo de aprobación en el Congreso.La administración de López Obrador se ha mostrado interesada en potenciar iniciativas de desarrollo forestales, agrícolas y turísticas en el Sur de México y Estados Unidos dijo que estaba dispuesto a apoyar esos planes.Los fondos estadounidenses serán canalizados a través de una agencia de desarrollo que combina la inversión pública y privada llamada OPIC, por sus siglas en inglés.Según el Departamento de Estado, se podrán destinar 2 billones de dólares adicionales a proyectos en el Sur de México que incentiven la inversión privada y que se sumarían a los 2.8 ya comprometidos por la OPIC para un oleoducto.“Los compromisos aquí establecidos significan más que duplicar la inversión extranjera en el Sur de México a partir de 2019”, dijo Ebrard.Entre las prioridades del nuevo Gobierno está desarrollar los estados de Chiapas y Oaxaca y la puesta en marcha del proyecto del “Tren Maya” que recorrerá gran parte de la Península de Yucatán y llegará a Chiapas.Todavía se desconoce qué podría ofrecer México a cambio de la inversión estadounidense, ya que el nuevo Gobierno aún no ha presentado los detalles de la que será su política migratoria.Washington ha dejado claro que lo que quiere es que todos aquellos migrantes que han solicitado asilo en Estados Unidos esperen en territorio mexicano hasta que su petición sea tramitada.Actualmente, los migrantes esperan en la zona fronteriza de México hasta que las autoridades estadounidenses puedan atenderlos e iniciar el trámite de asilo o refugio, pero una vez que entran en Estados Unidos el proceso comienza y son las autoridades de ese país las que tienen que hacerse cargo de ellos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.