Aplazan sentencia contra Michael Flynn

Washington— Un juez federal aplazó abruptamente el martes la sentencia de Michael Flynn, el primer asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, después de una audiencia en la que provocó estupor al acusarlo de traicionar a su país.La demora permitirá a Flynn seguir cooperando con la investigación del fiscal Robert Mueller sobre la injerencia rusa y con ello ganar puntos a la hora de que se decida su condena. Flynn se declaró culpable el año pasado de mentir al FBI acerca de sus contactos con Rusia, apenas días después de la juramentación de Trump.“Usted posiblemente traicionó a su país”, dijo el juez federal Emmet Sullivan a Flynn. “No puedo ocultar mi asco, mi desprecio”.Semejante reprimenda hizo pensar en la posibilidad de que el juez imponga prisión al teniente general retirado a pesar de que los fiscales recomendaron no aplicarle semejante pena porque estaba colaborando con la investigación.Después que un fiscal planteó la posibilidad de que Flynn siga cooperando con otras investigaciones, Sullivan advirtió a Flynn que no se le reconocería totalmente su ayuda si se lo sentenciara el martes como estaba previsto. En general, los jueces prefieren sentenciar a los acusados que colaboran una vez que haya finalizado su cooperación para poder evaluar plenamente su ayuda.Le dio a Flynn la oportunidad de conversar con sus abogados y la audiencia entró en un breve receso.Al regresar, el abogado defensor Rob Kelner defendió la cooperación de Flynn, pero pidió un aplazamiento para que pudiera seguir cooperando.Flynn, quien fungió como asesor de seguridad nacional durante un par de semanas, iba a ser el primer funcionario de la Casa Blanca en ser condenado en la investigación de Mueller sobre la posible coordinación entre Rusia y la campaña de Trump. El presidente se encuentra en una situación legal precaria al ser acusado por fiscales federales en Nueva York de ordenar pago de sobornos para ocultar relaciones extramaritales. Casi media docena de ex funcionarios –Flynn entre ellos– se han declarado culpables o aceptado cooperar con los fiscales.

