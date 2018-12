Vence contrato de centro de detención el 31 de diciembre

La mañana del martes, Will Hurd, congresista por el distrito 23, informó mediante una de sus cuentas oficiales de redes sociales que el contrato de operaciones para el centro de detención de menores inmigrantes sin compañía en Tornillo, Texas terminará este 31 de diciembre.Aunque el centro cierra en menos de dos semanas, denunció que es el gobierno quien no cuenta con un plan secundario para la futura situación de los menores.Los últimos reportes indican que el ‘camp city’ en Tornillo, cuenta con una población aproximada a los 2 mil 800 niños en edades entre 13 a 17 años, quienes llegaron a los Estados Unidos sin sus padres o familiares.El republicano informo: “Acabo de hablar por teléfono con la compañía que opera la instalación de Tornillo. El contrato está programado para finalizar el 31 de diciembre, pero @HHSGOV (Departamento de Salud y Servicios Humanos ) no tiene plan para los 2 mil 800 niños”.Hurd, cuyo distrito congresional de Texas se extiende desde San Antonio hasta las afueras del condado de El Paso, incluido Tornillo, etiquetó directamente a HHS y exigió al gobierno que deje de detener de forma intencional la liberación de mil 300 niños a familiares que ya cuentan con el proceso de las huellas dactilares.“Y aceleren el procesamiento para los mil 100 niños que tienen sus patrocinadores, pero están esperando para la toma de huellas dactilares”, solicitó.“Somos los Estados Unidos de América ... somos mejores que esto”, concluyó el republicano en el último tuit sobre el tema.A finales de noviembre, se informó que 2 mil 349 menores, en su mayoría centroamericanos, entre las edades de 13 y 17 años, permanecían cautivos en las instalaciones altamente protegidas a 27 millas de El Paso, de lo cuales, mil 300 adolescentes llegaron desde finales de octubre.Baptist Child and Family Services (BCFS) es la compañía independiente al mando de la operación interna del campamento de Tornillo. En la última gira de medios de comunicación, el gerente expresó a El Diario de El Paso ‘que no buscarían renovar el contrato de nuevo con el gobierno’ para la prestación de servicios en Tornillo.“Mi equipo de trabajo son personas al servicio de los vulnerables, estamos para apoyar, pero no se merecen el trato y los señalamientos que les han dado por esta misión”, expresó el dirigente, quien sólo accedió a ser identificado por su puesto.Sin embargo, el contrato para la prestación de servicios de dicha compañía con el gobierno ha sido renovada por lo menos en tres ocasiones.El centro de detención en Tornillo inició operaciones en junio, con un contrato que expiraría para el 31 de julio. Luego, se anunció que ‘debido a la situación de capacidad de los demás centros para menores inmigrantes en el país, el contrato para la operación de refugio en Tornillo se expandiría hasta el 31 de agosto’, declaró HHS mediante un comentario oficial a los medios de comunicación.El 11 de septiembre, el HHS, con el apoyo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), declaró a El Diario de El Paso que se continuarían las operaciones en Tornillo hasta el 31 de diciembre.“Continuará sus operaciones hasta el 31 de diciembre de 2018 en el Puerto de Entrada Terrestre de Tornillo como un lugar de refugio temporal para niños extranjeros no acompañados bajo el resguardo de HHS”, se informó.La necesidad de continuar la operación en Tornillo se basa en el número de niños extranjeros no acompañados que se encuentran bajo el cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados en la Administración de Niños y Familias de HHS, que cruzaron la frontera solos sin su padre o tutor legal, se agrega.Las ‘separaciones familiares’ resultantes de la política de tolerancia cero terminaron el 20 de junio de 2018 y no están impulsando esta necesidad.