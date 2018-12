Lordsburg, Nuevo México— Legisladores federales demócratas que visitaron la estación de la Patrulla Fronteriza a donde una niña guatemalteca de siete años fue trasladada horas antes de morir, exigieron una investigación independiente del caso que involucra a agentes federales.Liderados por el representante texano Joaquín Castro, integrantes de la bancada demócrata de la Asamblea Hispana del Congreso, denunciaron anomalías en la detención de indocumentados que pudieron provocar la muerte de Jakelin Caal.“Hubo algunas fallas sistemáticas muy perturbadoras”, señaló Castro a la prensa tras visitar las instalaciones, a donde no se permitió el acceso a reporteros.Al Green, que representa al Distrito 9 de Texas, señaló que vio decenas de niños “arriba de otros” en celdas de detención y cubiertos con cobijas de metal, en pisos de concreto y con sanitarios sin privacidad.Raúl Ruiz, del Distrito 36 de California y quien también es médico, aseguró que la muerte de Jakelin se pudo haber evitado si se le hubiera hecho una revisión completa cuando los agentes la encontraron junto con el grupo de migrantes.“Si era verdad que la niña estuvo vomitando por varios días, cuando la encontraron si la hubieran revisado se hubieran dado cuenta que tenia fiebre o estaba deshidratada y la pudieron llamar en ese momento a una ambulancia y estaría viva”, dijo Ruiz.El recorrido duró una hora y participaron también los congresistas Ben Ray Luján, del Distrito 3 de Nuevo México, Jesús García, del Distrito 4 de Illinois, así como las congresistas electas texanas Verónica Escobar, de El Paso, y Silvia García, de Houston.Jakelin Caal falleció el 8 de diciembre en un hospital de El Paso, Texas, luego de ser trasladada de emergencia en helicóptero desde Lordsburg, el día 6, tras sufrir una serie de complicaciones médicas cuando era llevada junto con su padre a un centro de detención.“La única manera en la que puedo describir esas celdas es como algo ‘inhumano’”, enfatizó Luján.Destacó que la única comida que reciben los migrantes son barras de granola, cajas de jugos y burritos congelados, además de descubrir que el centro de operaciones de en el puerto de entrada Antelope Wells, no hay agua potable.“Tienen problemas de agua contaminada y esto pone en peligro no solo a los migrantes sino también a los migrantes”, dijo Luján.Por lo que pidió al comisionado de CBP Kevin McAleenan, su apoyo para realizar una investigación independiente por parte del congreso y te dijo que lo haría solo si es necesario.“Después de lo que vimos hoy, es mas que claro que esa investigación es necesaria”, reiteró el congresista.Castro fue más directo en inculpar a McAleenan por lo ocurrido.“Basado en mis conversaciones con él, basado en su conducta, creo que debe renunciar”, aseguró.Al Green enfatizó que ni la sociedad protectora de animales permitirá que los se tratara a los animales como las personas están siendo tratadas en las instalaciones de USBP.“Hay dos tipos de victimas en este lugar, las personas que están siendo procesadas aquí y los agentes que los procesan. Todos son víctimas porque los oficiales hacen los que les dicen y siguen las reglas y los pone en una posición donde tienen que aprender a tolerar lo que yo vi”, expresó Green.El congresista aseguró que este tipo de medidas no pueden seguirse permitiendo, por lo que es necesario cerrar o renovar las instalaciones de este centro de detención de USBP.Indicó que el único responsable de esta “crisis humanitaria” es el presidente Donald Trump, quien se ha encargado de decir cosas negativas sobre los migrantes.“Él (Trump) generó esto, pero nosotros tenemos la responsabilidad de frenarlo y evitar que más gente siga sufriendo porque es inhumano”, reiteró.La congresista electa Verónica Escobar respaldo la idea de que estas medidas tienen que cambiar y volver a un sistema que criminaliza a los migrantes mas “humano”.“Con trabajo duro tenemos que humanizar el sistema”, dijo.El congresista y médico Raúl Ruiz dijo se tenia que valorar si Jakelin podía viajar debido a su condición medica.“Se tenia que valorarla primero porque era un viaje de tres horas hasta esta estación y los agentes no tenían el equipo necesario para atenderla”, reiteró.Los agentes hicieron lo que pudieron con lo que tenían, ahora tenemos que preocuparnos en que los agentes tengan una mejor preparación porque no estaban listos para una situación así”, dijo.Por ultimo Castro dijo que considera que la actitud del comisionado McAleenan respecto a la muerte de Jakelin es la mejor por lo que lo mejor seria que este renunciara a su puesto.“La falta de equipo y de capacitación tienen un resultado como este, por lo que yo creo que deberían de pedirle su renuncia”, concluyó.

