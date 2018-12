Beto O'Rourke no apresura decisión para el 2020

Austin, Texas – Si el gran número de potenciales contendientes presidenciales demócratas están todos con el alma en un hilo por la expectativa de que Beto O’Rourke decida cuál será su próxima jugada, entonces quizás estén por enfrentar una larga espera.El equipo del congresista de Texas dice que no se cuenta con un marco de tiempo ni un plan a seguir para decidir si a Beto le gustaría valerse de una sorprendentemente reñida derrota ante el senador republicano Ted Cruz para intentar llegar a la Casa Blanca. Personas cercanas a O’Rourke insisten que él no ha expandido a su personal ni a puesto a trabajar a sus consultores, incluso ahora que el interés en él parece intensificarse. Ellos dicen que ha hablado con importantes donadores demócratas, pero que describió tales pláticas como misiones de reconocimiento, investigando la logística de una posible campaña en lugar de asegurar garantías de que el dinero de dichos donadores será para su campaña y no para la de otros candidatos.La única fecha en su calendario es el 3 de enero, cuando su término en el Congreso llegue a su fin.“Hay muchas personas esperando ver qué es lo que va a hacer”, dijo el estratega demócrata de Texas, Colin Strother. “Y muchos de ellos continuarán esperando”.La estrategia de O’Rourke es diferente a la de muchos de los otros demócratas que tienen sus miras puestas en la Casa Blanca. Julián Castro, un conciudadano texano y ex jefe de la administración de la vivienda de Obama, lanzó un comité de exploración presidencial antes de un más formal arranque de campaña, el cual se espera que tenga lugar el 12 de enero. Otros, incluyendo las senadoras Elizabeth Warren de Massachusetts, Kamala Harris de California, y el senador Cory Booker de Nueva Jersey, han tomado medidas más agresivas para establecer los cimientos para sus potenciales campañas, las cuales podrían ser anunciadas dentro de las próximas semanas.Pero los partidarios de O’Rourke dicen que el hecho de que él se esté tomando su tiempo lo convierte en un candidato presidencial mucho más tentador, argumentando que tal postergación es parte de un atractivo poco ortodoxo que lo ayudó a quedar a tan sólo tres puntos de porcentaje por detrás de Cruz en Texas, donde ningún demócrata ha ganado un cargo estatal en una generación. Ellos dicen que el carisma de O’Rourke, a parte de los más de 80 millones de dólares que recaudó de donadores a nivel nacional mientras contendía por el Senado —de los cuales aún le quedan alrededor de 500 mil dólares— le aseguran que bien podría entrar tarde a la contienda del 2020 y aun así amasar una significativa ventaja.Nate Lerner, un activista demócrata que forma parte de “Draft Beto 2020”, un grupo en línea que busca recaudar un millón de dólares para la campaña presidencial de O’Rourke, dijo que la campaña del congresista era lo suficientemente grande como para convertirla relativamente en una organización nacional —y que muchos demócratas estarían listos para cuando esto llegue a suceder.“Hay muchas personas que sólo están esperando escoger a su gallo”, dijo Lerner.Por ahora, O’Rourke y su equipo permanecen en Washington, donde deben entregar su cargo en el Congreso desde que renunciara a su escaño para contender contra Cruz. Ellos están trabajando desde un cubículo en un sótano en el Edificio de oficinas Rayburn House, frecuentemente hablando sobre una gran variedad de temas con el congresista durante la hora de la comida.Prominentes demócratas, donadores notables de su campaña por el Senado y otros, ofrecen sus consejos. El reverendo Al Sharpton, junto con actuales y ex miembros de la Cámara de Representantes y del Senado dejan mensajes sobre el 2020 en el teléfono celular de O’Rourke, y él pasa mucho tiempo respondiendo a llamadas. O’Rourke también habló con Barack Obama, mientras egresados de las campañas del ex presidente ya han formado grupos en línea respaldando lo que podría llegar a ser una campaña por la Casa Blanca. O’Rourke tampoco ha aceptado —ni rechazado— invitaciones para visitar a los demócratas en Iowa y New Hampshire, entidades donde arrancan las votaciones para las elecciones primarias.Un importante factor para O’Rourke es si en verdad quiere distanciarse otra vez de su esposa y sus tres hijos, después de que tuvo muy pocas oportunidades de verlos mientras contendía por el Senado. Su esposa, Amy, es una de las personas clave que lo está ayudando a reflexionar sobre cuál sería su próxima jugada, similarmente a cómo ella fungió como asesora de la campaña por el Senado, siendo incluida con regularidad en cadenas de correos electrónicos, sopesando nuevas ideas y estrategias.Ellos hablan constantemente”, dijo Illiana Noemí Holguín, presidente del Partido Demócrata en El Paso. “Amy va a tener una enorme voz”.El mismo O’Rourke les ha dicho a reporteros que “es una locura” que las discusiones en torno al 2020 se hayan calentado tan pronto, y de si es posible que él pudiera convertir una derrota por el Senado en una seria campaña presidencial, algo que sigue siendo “una gran interrogante”.Mientras tanto, la campaña del ex vicepresidente de 76 años, Joe Biden, ha considerado la idea de pedirle a un joven candidato a que unan sus fuerzas como un posible compañero de campaña para el cargo de vicepresidente en el 2020, y el nombre de O’Rourke ha sido mencionado. El congresista de 46 años no ha desestimado la idea, diciendo únicamente que aún no ha hablado con Biden.Pero hay riesgos para O’Rourke si la espera de su decisión se alarga demasiado. Un factor clave en su transformación de un virtual desconocido afuera de su ciudad natal de El Paso en una sensación política nacional fue que O’Rourke anunció su campaña por el Senado con gran anticipación, más de 18 meses antes del día de las elecciones. Si sigue esperando, eso podría dejarlo atrás de otros potenciales candidatos.Entre más tiempo pase sin dar un paso, hay más posibilidades de que se produzca un contragolpe —especialmente tras meses de una vibrante cobertura de los medios durante la campaña por el Senado.Primeramente, El récord legislativo de O’Rourke no tiene mucho peso. En sus seis años en el Congreso, fue el partidario primordial de tres propuestas que se convirtieron en leyes. Una ordenaba a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a expandir temporalmente la asistencia a colegiaturas universitarias, otra buscaba acelerar las apelaciones de los veteranos que les ha sido negada una compensación federal por discapacidad. La tercera fue para darle un nuevo nombre al edificio federal y a la corte de El Paso.